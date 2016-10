Høyre-Drevland innrømmer lobby-virksomhet

Høyres tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland sier hun ble avlyttet av politiet i en måned i fjor, rett etter at de siktet henne for grov korrupsjon.

Trude Drevland venter fortsatt på at statsadvokaten i Hordaland skal avgjøre om hun skal tiltales for grov korrupsjon eller ikke.

Drevland er siktet for grov korrupsjon etter at hun lobbet for skipsreder Torstein Hagen i Viking Cruises etter at han ønsket å registrere sitt nye skip «Viking Star» i Norge.

Kontaktet venninnen



Drevland ble påspandert reiser til Venezia og cruise til Oslo fra Bergen, i tillegg til at hun også takket ja til - men senere avslo - et tilbud om påspandert cruise for to i Middelhavet høsten 2015.

Høsten 2014 kontaktet Drevland sin gode venninne, næringsminister Monica Mæland (H), med mål om å få endret regelverket for skipsregistrene. Våren 2015 ble reglene endret, og reder Hagens skip ble norsk-registrert.

I boken vedgår Drevland glatt at hun drev lobbyvirksomhet:

«Selvfølgelig sendte jeg e-post til Næringsdepartementet, eller for å være nøyaktig: Jeg sendte hele lenken av mailer til departementet. Der fantes anmodningen fra rederen, e-posten til Rederiforeningen og svaret derfra og mitt spørsmål om det var mulig å påskynde den politiske beslutningen som er tydelig nevnt i Sundvollen- erklæringen. Jeg innrømmer gladelig å ha drevet lobbyvirksomhet for Bergens beste», skriver Drevland.

Telefonavlyttet



Høsten i fjor gjenopptok også politiet etterforskningen av Drevland.

«Du har blitt telefonavlyttet. Fra 11. september 2015 til 8. oktober 2015».

Det var beskjeden Trude Drevland fikk under et avhør hos Hordaland politidistrikt 29. mai i år, skriver Drevland i sin nye bok.

Drevland er siktet for grov korrupsjon, som kan straffes med fengsel i inntil ti år. Politiet har anledning til å benytte seg av telefonavlytting når strafferammen er over seks år, og de hadde dermed lovverket på sin side da de avlyttet Drevland.

GIR UT BOK: Tidligere Høyre-ordfører Trude Drevland. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

«Det føltes som om jeg gikk i sjokk. Kroppen ble helt nummen, og blodet forsvant fra hjernen. Jeg kunne høre at de snakket videre et sted i det fjerne. Jeg tror de sa noe om at jeg måtte være forberedt på å bli innkalt til et nytt avhør, et avhør om telefonsamtalene. Og SMS-ene, for også disse var omfattet av telefonavlyttingen. Følelsen av tomhet var overveldende», skriver Drevland.

Økonomisk hjelp



Om innholdet i telefonsamtalene og tekstmeldingene skriver Drevland:

«Jeg vet ikke hvor mange hundre telefonsamtaler og SMS-er jeg hadde i løpet av perioden de avlyttet meg, men det var mange. Jeg forsøkte å få hjelp av alle jeg kjente, jeg trengte hjelp med både det praktiske og det økonomiske, og det var stort sett det mine samtaler handlet om disse ukene. «Kan dere hjelpe meg med å komme gjennom livet når dette er over, for jeg sitter igjen uten noe som helst?» Og jeg må ærlig innrømme at hvor saklig eller relevant jeg klarte å være i telefonsamtalene

i den perioden, det aner jeg ikke. Men jeg tror mange med meg ville hatt et og annet usaklig øyeblikk. Og hvordan leste politiet disse samtalene? På samme måte som djevelen leser Bibelen, kanskje?», skriver eks-ordføreren.

I boken, som gis ut torsdag, kommer Drevland med omfattende kritikk av politiet i Hordaland. Drevland mener politiet gjentatte ganger informerte pressen om utviklingen av korrupsjonssiktelsen mot henne før hun selv ble informert.

«Denne fremgangsmåten har fortsatt hele tiden. Jeg blir ikke orientert. Advokaten min blir ikke orientert. Ikke før pressen er orientert. Dette går på rettssikkerheten

løs, øker tvilen og senker trygghetsfølelsen vanlige mennesker har overfor politiet. Dette er metoder som blir brukt i totalitære stater vi ikke liker å sammenligne oss med, metoder som vi verken forventer eller ønsker i et demokratisk samfunn. Det er et stort demokratisk problem. Det er et overgrep mot enkeltmennesket, i dette tilfelle meg. Ja, det er korrekt at politiet i Bergen og i Norge også er spekket med flotte tjenestemenn og -kvinner som oppfører seg slik demokratiet krever av dem, men det er tydelige tendenser i altfor mange saker som bør bekymre oss før tilliten til Politiet svinner hen.» skriver Drevland.