Henlegger saken mot Trude Drevland: - Hun er lettet

Siktelsen mot tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland i cruise-saken henlegges på grunn av bevisets stilling.

Drevland var siktet for grov korrupsjon, men Hordaland statsadvokatembete opplyser nå at de har henlagt siktelsene mot den tidligere Bergen-ordføreren.

Også siktelsene mot havnedirektør Inge Tangerås og skipsreder Torstein Hagen henlegges.

– Det var en ventet henleggelse, da det knapt finnes noe menneske som kan tro at Trude Drevland har handlet i annet enn Bergens interesse her. Hun er lettet etter å ha våknet etter et langvarig mareritt, sier Drevlands advokat John Christian Elden til VG.



- Hun gråt over telefonen da jeg varslet henne klokken 10.30 idag. Det er åpenbart at dette har vært en vanskelig tid for henne, sier advokaten.



Saken startet etter at Drevland ble påspandert privatjet-tur og luksushotell i Venezia av reder Torstein Hagen for sjøsettingen av skipet «Viking Star». Politiet har også sett på dåpen av skipet i Bergen i 2015 og at Drevland forsøkte å overtale venninnen næringsminister Monica Mæland (H) til å endre regelverket for rederens skip.

Men nå er saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, skriver statsadvokat Ellen Cathrine Greve i en pressemelding.

Takker for omsorg og støtte



HAVNEDIREKTØR: Inge Tangerås. Foto: Bergen Og Omland Havnevesen

Havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, forteller til VG at han først og fremst er veldig glad for at det omsider har kommet en avklaring.

– Det har tatt svært lang tid dette, så det er en kjærkommen førjulsgave. Det blir en hyggeligere jul uten å ha dette hengende over seg. Jeg føler uten tvil at jeg nå er renvasket, sier Tangerås.

Han er ikke overrasket over utfallet.

– Det har vært vår innstilling at dette ikke har vært straffbare handlinger, men gjort i fullt åpenhet i samsvar med politiske vedtak.

– Vil du foreta deg noe videre i saken nå?

– Jeg får ta en liten vurdering sammen med forsvarer nå, så akkurat det må jeg komme tilbake til, sier Tangerås, som benytter anledningen til å takke alle som har gitt ham støtte, oppmuntring og omsorg mens saken har pågått.

– Det har vært viktig for å holde seg oppegående så lenge, og det er mange som skal takkes.

SKIP: Trude Drevland med skipet «Viking Star», som spilte en sentral rolle i saken, i bakgrunnen. Foto: Erik Ask

- Derfor er saken henlagt



Greve sier politiet har gjort en grundig jobb i denne saken, og forklarer samtidig hvorfor de ikke vil ta saken videre.

– For å ta ut tiltale i straffesaker skal påtalemyndigheten være overbevist om at mistenkte har gjort det han er anklaget for. Dette innebærer at vedkommende rent objektivt har overtrådt det aktuelle straffebudet og at kravet til subjektiv skyld er oppfylt. For korrupsjon kreves forsett. Videre må påtalemyndigheten være overbevist om at bevisene er tilstrekkelige for en domfellelse. For dette må påtalemyndigheten ta utgangspunkt i det samme beviskravet som domstolene legger til grunn. Dette innebærer at enhver rimelig tvil skal komme de siktede til gode. Dette beviskravet er strengt, skriver statsadvokaten.

- Etter en konkret helhetsvurdering har en kommet til at det foreligger slik tvil i denne saken at den er henlagt, konkluderer hun.

– Fullstendig renvasket



VG har ikke kommet i kontakt med skipsreder Torstein Hagen, men hans advokat Bjørn Stordrange har i dag formidlet statsadvokatens beslutning.

– Han er naturligvis lettet og glad. Dette er i tråd med det han hele tiden har ment. Han har hatt den oppfatning at ingen av de tre har gjort noe galt. Derfor har det føltes unødvendig å vente på resultatet i halvannet år.

– Føler han seg renvasket ettersom politiet henlegger på «bevisets stilling»?

– Han føler seg fullstendig renvasket. Denne henleggelsen kommer i tillegg til den som kom for halvannet år siden. Det er å se på som en dobbelt frifinnelse.

– Vil dere foreta dere noe mer i saken nå?

– Vi legger til grunn at saken nå er avsluttet, og har ikke diskutert noe utover det, sier Stordrange.