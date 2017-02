Tidligere ordfører Trude Drevland trekker seg fra bystyret i Bergen og sier nei til å fortsette med politikk i Bergen.

– Jeg takker for all støtte i Bergen og vil med dette meddele at jeg har tatt den tunge, men for meg riktige beslutning at jeg ikke vender tilbake til bystyret i Bergen, melder hun på sin Facebook-side.

I desember ble det kjent at siktelsen mot tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland i «cruise-saken» henlegges på grunn av bevisets stilling.

– Jeg er et politisk menneske og vil alltid være i Høyre. Utover dette ønsker jeg ikke å gi ytterligere kommentarer, skriver Drevland.

Drevland var siktet for grov korrupsjon, men Hordaland statsadvokatembete henla saken.

Drevland ble valgt inn i bystyret for perioden 2015-2019, men fredag ble det kjent at hun trekker seg.