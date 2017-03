Drevland med krass kritikk av mediene

Under Oslo Symposium gikk tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland ut mot pressen og mener de ikke kjenner sine grenser. – Pressen er balansert, svarer medieviter.

Lørdag sto Trude Drevland på scenen under den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium for å snakke om hvordan hun opplever norsk presse.

– I et år og fire måneder var jeg gjennom mye. Og det kom like etter at vi hadde vært gjennom mye i tre og et halvt år. Både med medieoppmerksomhet og privat, startet Dravland fra talerstolen.

Den tidligere ordføreren i Bergen, som var korrupsjonssiktet i den såkalte cruise-saken, mener at pressen gikk over en grense da de dekket saken mot henne.

– Er det slik at presse og medier ikke vet, eller vil forstå, eller ikke ønsker å forstå når de skal stoppe, spurte Drevland, som ble frikjent etter at siktelsen mot henne falt bort.

– Det blir alvorlig feil

Drevland innledet talen med å presisere at hun bare ønsker å stille spørsmål, og ikke komme med svar.

– Hvordan bør, skal, forventer vi at pressen skal utøve sin rolle i vårt vakre demokrati, spurte hun.

Ved flere anledninger påpekte den tidligere ordføreren at den frie og uavhengige pressen er en viktig verdi i et demokrati, og ga likevel et og annet svar på spørsmålene hun selv stilte.

– De skal rapportere om uregelmessigheter og overtramp i samfunnet, men det blir feil, alvorlig feil, når pressen overhodet ikke finner balansen, ikke kjenner sine grenser, og tror at dette samfunnsoppdraget gir lov til å gjøre hva som helst, hvor lenge som helst, når som helst, mot hvem som helst, sier Drevland.

Offentlig interesse

Medieviter Gunnar Bodahl-Johansen er uenig med at pressen har gått for langt i dekningen av cruise- og Drevland-saken i Bergen.

sxdd0311.jpg - Gunnar Bodahl-Johansen Institutt for Journalistikk/The Norwegian Institute of Journalism Foto: . , VG

– Jeg kan ikke felle en dom over pressen i Drevland-saken. Men det er jo klart at når en ordfører i Norges nest største by blir siktet for korrupsjon, da er det en selvfølge at pressen følger opp.

Han understreker at de som får slik oppmerksomhet i media vil føle ubehag, og at det er et viktig poeng som pressen må ha med i sine vurderinger.

Men han mener pressen må omtale slike saker fordi det er av offentlig interesse å vite det.

– Det er jo ikke pressen som har siktet henne, det er påtalemyndigheten. De har gjort en selvstendig vurdering og pressen har satt lys på saken og fulgt opp, sier Bodahl-Johansen.

– Ikke mistet balansen

– Balansen i dette er at man følger saken hele veien. Helt frem til saken ble henlagt eller ikke. Og det har vært mye oppmerksomhet rundt nettopp det også, jeg mener pressen ikke har mistet balansen.

– Har henleggelsen kommet godt nok frem?

– Jeg har fulgt saken på avstand, men jeg har et klart inntrykk av at pressen har fått det godt nok frem ja, sier medieviteren.

Konspirasjonsteorier

Litt ut i talen fikk Drevland latter fra salen da hun siterte Storbritannias statsminister under andre verdenskrig, Winston Churchill:

– At en politiker klager på pressen, er som at en sjømann skal klage på havet, sa hun og fortsatte:

– Jeg har i denne dramatiske tiden som jeg har opplevd blitt fortalt at det i store redaksjoner er helt vanlig at det kontinuerlig utvikles konspirasjonsteorier, som det over lang tid forsøksvis jobbes med, etter relativt uortodokse metoder.

SAKEN HENLAGT: Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland (H) fikk vite at saken mot henne ble henlagt da hun var på boksigneringsturne. Siktelsen mot henne frafalt etter bevisets stilling. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Den tidligere ordføreren oppgav ikke hvem som hadde sagt det, hvilke medier det var snakk om eller hvilke konspirasjonsteorier norske medier skal ha utviklet.

Da VG kontaktet Drevland lørdag, svarte hun at hun ikke har noe behov for å utdype det hun sa i talen.

Medieviter Bodahl-Johansen stiller seg uforstående til at mediene utvikler konspirasjonsteorier.

– Det er en påstand hun får stå for selv. Jeg tror generelt at mange misforstår hvordan man arbeider journalistisk. Alle som har vært i en redaksjon vet at man arbeider ut ifra ulike hypoteser og innfallsvinkler og forsøker etter beste evne å dokumentere det man tror er riktig, sier Bodahl-Johansen.

Grenser for journalister

– Det hører til pressens samfunnsoppdrag å informere om saker. Ingen skal skjermes, ingen skal skli unna. Men dere forstår meg at jeg mener det finnes grenser, sa Drevland fra scenen under den omstridte konferansen.

Blant annet forteller hun at pressen var på plass lenge før hun og familien var orientert om ransakelse. I tillegg fikk hun først vite at det var åpnet og lukket en sak mot henne av en journalist, sa hun i talen.

Drevland sa også under talen at hun mener kommentarfeltene i artikler på nettet kan fjernes uten at det er et tap for ytringsfriheten.

– Kan det ha seg slik at nivåene på kommentarene, der du er fritt vilt, kan henge sammen med hvor mediene selv bruker sin uttrykksform. Jeg er dessverre kommet dit at jeg ikke tror det vil være et tap for ytringsfrihet å slutte med kommentarfelter i avisene, sier Drevland.

– Maktmennesker angriper pressen

Bodahl-Johansen er uenig med Drevland om at journalister ikke kjenner sine grenser. Han mener heller ikke at det burde være strengere regler for hva pressen kan skrive.

– Nei, Jeg mener Vær varsom-plakaten er god nok. Den er til en hver tid summen av den kunnskapen og erfaringen som vi har om presseetiske spørsmål, sier han og fortsetter med det han mener er grunnen til Drevland er så kritisk til pressen:

– Vi er inne i en tid hvor maktemennesker av ulike slag angriper pressen. De prøver å etablerere et syn om at pressen går for langt, slik som her at den mister balansen. Det er det samme med Trump i USA. Disse menneskene har vind i seilene fordi de får folket med seg. Jeg har et råd til pressen. Stå frem på en seriøs og ordentlig måte, og legg til side alt som forstyrrer for det. Pressen er altfor viktig i et demokrati. De må ikke vike tilbake for mennesker med makt.