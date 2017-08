Rakavan-saken: Takker innbyggerne i Trondheim

Ordføreren i Trondheim takker innbyggerne som har bidratt i leteaksjonen etter Rakavan Jeevaharan (21).

Tirsdag ble det klart at personen funnet i Nidelva mandag var Rakavan Jeevaharan, som har vært savnet siden tirsdag 15. august.

Han var fra Stavanger, men studerte økonomi på BI i Trondheim på andre året. Han var på vei hjem fra en lukket kick-off-fest for faddere foran fadderuken blant studentene ved skolen like før han forsvant.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, skriver i en kommentar til VG at skolen har vært preget av saken.

– Dette har vært, og er, en krevende situasjon først og fremst for familien, men både ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI er naturligvis også preget av bortgangen til en av våre studenter, sier Henjesand.

Mange av skolens studenter var ute for å lete



Skolen vil førstkommende torsdag arrangere minnestund på skolen for studenter, ansatte og andres som ønsker å ta avskjed med Rakavan.

HAR PREGET SKOLEN: Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjestad forteller at saken har preget både studenter og ledelse. Foto: Martin Uteng

– Skolen har kontakt med pårørende og har tilbudt praktisk bistand i perioden frem til studenten ble funnet. Medstudentene er også ivaretatt gjennom Studentsamskipnaden i Trondheim hvor det er tilbudt samtaler først og fremst gjennom prestetjenesten og helsesøster for de som har følt et behov for dette, sier Henjesand.

Henjesand forteller at skolen har avholdt informasjonsmøte med politi, prest og skolens ledelse i forbindelse med forsvinningen, og at de også har avholdt en støttemarkering.

– Vi ble også tidlig kjent med at flere av skolens studenter var ute og lette etter Rakavan. I den forbindelse stilte vi BIs lokaler til disposisjon for at studentene kunne komme innom campus for å møtes, snakke sammen og få mat og drikke, sier Henjesand.

Asgeir Opland, direktør ved BIs campus i Trondheim skriver i en uttalelse til VG at Rakavans forsvinning har engasjert hele studentmiljøet i Trondheim.

– Vi er imponert og takknemlige over det engasjementet som medstudentene har vist. Det har også vært et stort engasjement fra studenter og ansatte fra BIs andre campuser, sier Opland.

Oppfordret til å lete



Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, er en av mange som har engasjert seg og skriver tirsdag på sin facebookside at:

TAKKER: Ordfører i Trodheim, Rita Ottervik, takker i dag både Trondheims befolkning og studenter for sitt engasjement i søket etter Rakavan. Foto: Carl-Erik Eriksson

«Det er med stor sorg jeg har mottatt melding om at den savnede Rakavan Jeevaharan, som studerte i Trondheim, nå er funnet og bekreftet omkommet».

Videre skriver ordføreren at hennes tanker først og fremst går til hans nærmeste familie, men at hun også har hans venner, studievenner og medstudenter i tankene.

«Jeg vil takke for det engasjementet og den omtanken som har vært vist av trondhjemmere og studenter som bor i byen for å spre budskapet, delta i leting og ikke minst de av dere som har kommet med tips og opplysninger», skriver Ottervik.

Ottervik valgte å engasjere seg i forsvinningssaken etter å ha fått en henvendelse fra Rakavans pårørende, og sa til Adresseavisen forrige torsdag at hun oppfordret Trondheims befolkning til å bidra i saken.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Ottervik tirsdag kveld.



Artikkelen fortsetter under videoen som viser de siste bildene av Rakavan.



– Utrolig triste nyheter



Styreleder og daglig leder i BI Studentsamfunn, Fredrik Knutsen Heggdal, sier til VG at Studentsamfunnet har hatt tett dialog med både administrasjon, politi og Rakavans familie hele veien.

– Det var utrolig triste nyheter å motta i dag. Han var en sosial person med mange venner, og det er mange som har engasjert seg i letingen, sier Heggdal.

To dager etter at Rakavan forsvant 15. august skulle skolens fadderuke starte, og Rakavan var en av de som skulle ta seg av de nye studentene ved skolestart. Noe han ifølge Heggdal ga uttrykk for at han gledet seg til.

Heggdal opplyser at BI valgte å gjennomføre fadderuken, men at det ble tilrettelagt for studentene som ønsket det.

– Det er ekstra tragisk at dette skjer i en uke som skal være preget av sosiale aktiviteter og positivitet. Det har vært nødvendig for oss å tilrettelegge for studenter og faddere som ønsket å endre på dette. Mange har heller valgt å delta i aktiviteter koordinert av politiet i søket etter Rakavan, sier Heggdal.

Heggdal opplyser at det også vil iverksettes støttetilbud i Bergen og Rakavans hjemby Stavanger.

– I samarbeid med administrasjonen har vi opprettet kondolanseprotokoll i Trondheim, og vil opprette dette også i Bergen og Stavanger. Vi ønsker å gi studentene noen å snakke med og å gi de muligheten til å uttrykke tanker og noen siste ord. Det er mange som har behov for det, sier Heggdal.

Fredag sa Piratheepan Jeyakaran, kjæresten til Rakavans søster Casthory at han sammen med to venner har organisert private leteaksjoner i tillegg til letingen organsiert av politiet. Han sa da at det i gjennomsnitt hadde møtt opp mellom 50 til 60 personer hver gang.

– Vi er rørt over hvor mange som har stilt opp og bidratt til leteaksjonene. Flere har sendt meldinger med omtanke. Venner og ukjente. Det har holdt motivasjonen oppe, sa Jeyakaran fredag.