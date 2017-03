Økonomidirektør: Gransking avdekker ukultur i Trondheim kommune

Trondheim kommune varsler nå oppvask etter at et svensk forsikringsselskap er avslørt for uvanlig store restaurantutgifter – på norske skattebetalernes regning.

Trondheim kommune er eneste norske medeier i det svenske forsikringsselskapet Svenska Kommun Forsikring AB – som for øvrig eies av ni svenske kommuner, blant annet Gavle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala og Helsingborg.

Alkoholskandalen

I august i fjor startet to svenske journalister i Arbetarbladet i Gävle å undersøke tips om uvanlig raus pengebruk, med mye alkohol, på restauranter i dette kommuneeide selskapet. I oktober fikk de en stor kasse med kvitteringer, og overraskende mange av kvitteringene var for alkohol. Deres avsløringer – omtalt som «alkoholskandalen» – startet med artikler i januar, og førte til at SKFAB iverksatte en egen ekstern gransking – som denne uken ledet til at administrerende direktør må gå.

Adresseavisen i Trondheim har fått tilgang til den eksterne rapporten, som er utført at revisjonsselskapet Ernst & Young. Her fremgår det at også kommunalt ansatte i Trondheim har blitt påspandert av det norsk-svenske kommunale forsikringsselskapet – som igjen har sendt regningen til skattebetalerne.

Svensker spanderte – Trondheim betalte

Flere spisesteder går igjen, og oversikten viser ifølge Adressa at kommunalt ansatte, private konsulenter og forsikringsfolk har drukket og spist for 156 000 kroner de siste fem årene. Finansdirektør Olav Løberg i Trondheim kommune deltok selv på tre slike middager, og sier til avisen:

– Det ble konsumert uvanlig mye alkohol på noen av disse middagene. Jeg vil si at det har vært en ukultur.

Han vil med det første ha en samtale med de involverte, som figurerer med navn på kvitteringene. Ifølge Adressa kan en leder i kommunen knyttes til 22 av kvitteringene og en rådgiver til 52 kvitteringer i perioden 2012–2016.

Finansdirektøren i Trondheim bekrefter at det er kommunen som belastes utgiftene.

– Det er Trondheim kommune som belastes når det avholdes middager her, sier Løberg til Adressa.

– Så SKFABs folk spanderte, og så sendte de regningen til Trondheim kommune, som en av eierne?

– Ja.

Sosialt samvær

Løberg sier til avisen at hans inntrykk av middagene er det samme som revisjonsselskapet Ernst & Young, at dette var middager mellom folk som kjenner hverandre godt. Av rapporten går det fram at det har vært særlig mye representasjon i Trondheim i forhold til de svenske kommunene, med innkjøp av store mengder alkohol, også når det ikke ble servert middag.

Han vil nå snakke med de involverte fra kommunen, og undersøke om de faktisk var der – fordi det er hevdet at kvitteringene kan inneholde kommunale navn som faktisk ikke var til stede.