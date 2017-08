Familien til forsvunne Rakavan: – Det er som et mareritt

Rakavan Jeevaharan (21) har vært savnet i en uke. Politiet tror nå han kan ha gått vestover mot Ila, og ikke hjemover, natten han forsvant.

– Dette er det verste jeg har opplevd. Det er helt forferdelig. Jeg har ikke ord som kan beskrive følelsene mine akkurat nå, sier Casthory Jeevaharan (27), søsteren til Rakavan.

Tirsdag forrige uke var BI-studenten Rakavan Jevaharan (21) på fadderfest på utestedet The Mint i Trondheim.

Klokken 00.48 skrev den unge mannen fra Stavanger en melding til søsteren sin og sa at han var ved Elgeseter bro, bare noen hundre meter unna leiligheten de deler i byen. I meldingen skrev han at han skulle skynde seg hjem. Men Rakavan dukket aldri opp, og siden har ingen hørt fra ham.

– Det er et mareritt, forteller søsteren mens hun gråter.

– Jeg forstår ikke hva som har skjedd. Han er midtpunktet i familien. Han er morsom – en gledesspreder. Han var alt for oss, sier søsteren.

De siste observasjonene som har blitt gjort av Rakavan var ved utestedet The Mint, der han var sammen med flere av sine medstudenter. Det siste han skal ha sagt til vennene er: «Jeg gleder meg til i morgen», skriver Adressa.

Politiet: Grunn til å tro at han ikke var på vei hjem

Arve Vagnild er politiets etterforskningsleder på saken. Han beskriver saken som «et mysterium».

Politiet har gjennomført et basestasjonssøk etter mobilen til Rakavan, der de legger til grunn at han har hatt med seg telefonen.

– Det indikerer hvilken retning han har gått i. Vi har en rekke basestasjonstreff etter at han gikk fra The Mint, sier han til VG.

Selv om signalene fra basestasjonene har praktiske feilmarginer, kan de indikere et sannsynlig område og retningen han har gått i. Den siste stasjonen politiet har registrert treff på før telefonen ble skrudd av står ved Lerkendal og gir treff vestover fra Stavne, på andre siden av elven enn der han bor.

– Signalene indikerer at han gikk vestover mot Ila, sier Vagnild.

Dette er ikke riktig vei for å komme seg hjem til leiligheten i Elgesetergate, om han ikke skulle gått en stor omvei.

– I meldingen til søsteren sto det at han var på vei hjem, men nå har vi grunn til å tro at det ikke stemmer. Vi legger til grunn at han har hatt med seg mobilen.

Ingen ledetråder

Politiet har mottatt en rekke interessante tips som følges opp, men ingen av dem har ledet til noe foreløpig. Ingen har observert Rakavan siden forrige tirsdag.

– Vi har ikke mange spor i kraft av observasjoner. Vi har mange teorier, men ingen opplysninger i saken drar oss i noen retning, sier han.

De har innhentet alle overvåkningsvideoer som finnes i området rundt Ila og Elgeseter og gått gjennom en rekke av dem. Foreløpig er det eneste sikre videoopptaket de har av Rakavan det som ble tatt utenfor nattklubben the Mint.

– Hvis vi ikke får noen informasjon vil det på et tidspunkt stoppe opp, sier Vagnild.

SAVNET: Rakavan Jeevaharan (21) er savnet av venner og familie etter at han forsvant natt til 15 august. Foto: PRIVAT

Familien har organisert leteaksjoner

Søsteren Casthorys kjæreste, Piratheepan Jeyakaran, har sammen med to andre venner organisert private leteaksjoner. Han forteller at det i gjennomsnitt har møtt opp 50 til 60 personer hver gang.

– Vi er rørt over hvor mange som har stilt opp og bidratt til leteaksjonene. Flere har sendt meldinger med omtanke. Venner og ukjente. Det har holdt motivasjonen oppe, sier Jeyakaran.

Han forteller om en svært tøff uke som har passert.

– Foreldrene har det veldig tungt. De er fortvilet og vil ha sønnen sin tilbake:

– Du sitter og venter, mens tiden går uten at det dukker opp noe nytt. Det er tortur, legger Jeyakaran til.