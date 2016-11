Her blir Steinar (51) berget fra den synkende sjarken

Vannfokken sto ut av maskinrommet på sjarken, heldigvis var det mange båter i nærheten da det gikk galt for fiskeren.

Det kunne ha gått skikkelig ille da Steinar Sandstrands (51) sjark MS «Havgutt» sprang lekk utenfor Musvær fredag formiddag, skriver iTromsø.

– Jeg aner ikke hva som skjedde. Vannfokken sto rett ut av maskinrommet, slik at jeg ikke kunne komme meg ned dit, forteller den uheldige fiskeren til iTromsø.

Sandstrand var i området mellom Musvær og Kvaløya da båten sprang lekk. Ifølge ham selv fryktet han aldri for liv og helse, men situasjonen var uansett svært dramatisk.

– Jeg hadde overlevingsdrakt og flåte om bord, så jeg ville ha berget meg om båten hadde sunket. Men det gikk veldig fort da den begynte å ta inn vann, forteller han, og til VG utdyper han.

– Når båten synker under føttene på deg, er du temmelig rævkjørt, sier han.

Han sendte både «mayday»-signal og nødraketter mens dramaet pågikk. Maydaysignalet ble oppfattet av båter som lå i nærheten, og som satte full fart mot havaristen.

Trengte ikke hoppe i havet

Marinbiologen Audun Rikardsen hadde vært ute og fotografert hvaler da han møtte en sjark i full fart på vei utover.

– De fikk stanset oss og fortalt hva som var i ferd med å skje slik at vi snudde og gikk for full fart mot «Havgutt», forteller Rikardsen til iTromsø.

Til VG forteller Sandstrand at han er glad han ikke trengte å hoppe i havet.

– Jeg kom meg over til Audun Rikardsen før båten sank, forteller han.

Da Rikardsens rib kom langsides «Havgutt» var sjarken i ferd med å både synke og kantre. Under kjølen var det nesten 100 meter dypt, så Audun Rikardsen foreslo at de skulle bruke gummibåten som taubåt for å få sjarken inn på grunnere vann.

– Jeg mente at vi kunne feste et tau og dra båten inn på grunna, sier Rikardsen til iTromsø.

PÅ SLEP: Audun Rikarsen tok sjarken MS «Havgutt» på slep etter at den tok inn vann og holdt på å synke. Foto: Kevin Z. Ochoa

I omtrent en kilometer slepte de sjarken, og på et tidspunkt var den mer under enn over vann.

– Vi var litt nervøse for at riben skulle kunne bli trukket ned. Vi hadde imidlertid festet tauet slik at det var lett å løsne dersom det skulle skje, forteller Rikardsen.

De møtte Kystvakten som fikk slept sjarken den siste biten inn på grunnere vann. I løpet av helgen skal forsikringsselskapet se på skadene.

Ser frem å komme hjem til sin kjære fru

Når VG ringer sitter Sandstrand på flyplassen i Tromsø på vei hjem til Alta. Ettermiddagen har han tilbragt ombord hos Kystvakta.

– Selv om det ikke er noe utrygghetsfølelse der, var det godt å komme på land, forteller han og legger til:

– Jeg ser ikke frem til noe annet enn å komme hjem til min kjære fru nå.

Han anser seg selv som en rolig person, og han tar dagens hendelser med fatning. Han er både fysisk og psykisk i god behold.

– Jeg har det forsåvidt bra nå. Jeg ble jo ikke våt en gang så det gikk jo tålelig bra, forteller han og legger til:

– Jeg er bare glad for at det gikk så bra som det gjorde, og at det var så mye båter i nærheten. Får være glad for at man slipper å plaske i havet. Ut over det må man bare vente hva som har skjedd.