Trollpikken i Eigersund har knekt

Attraksjonen Trollpikken i Eigersund kommune er ødelagt, ifølge vitner som har vært på stedet.

– Jeg ble fly forbanna, dette er kriminalitet og totalt uakseptabelt. Jeg håper dem som har gjort det, får seg en smekk på fingrene, sier Bjarne Sigve Kverneland (47) fra Ålgård til VG.

Han forteller at han ved 10-tiden lørdag formiddag gikk på tur sammen med en kamerat for å se den spesielle fjellformasjonen i Eigersund kommune i Rogaland. På vei opp møtte de en gruppe joggere som fortalte at Trollpikken var knekt, forteller han.

– Vi fikk det ikke til å stemme. Men når vi kom opp og så den, var den rett og slett boret, kilt og knekt.

Dalane Tidende omtalte saken først.

Olav Magne Egebakken fra Egersund forteller at han var på stedet ved 8.30-tiden sammen med en joggegruppe. Også han sier at Trollpikken ser ut til å være ødelagt med boremaskin.

– Først skjønte vi ikke helt hva som hadde skjedd, men ved nærmere øyesyn så vi at noen hadde brukt boremaskin. Den hadde knekt ved roten, sier han.

Sør-Vest politidistrikt var ved 10.30-tiden ikke varslet om hendelsen.

– Vi har ikke fått melding om hærverk på Trollpikken, det er bare pressen som har omtalt dette. Vi kan derfor ikke verifisere saken, men vi vil sende ut en patrulje nå, sier operasjonslederen ved Sør-Vest politidistrikt.