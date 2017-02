Provosert av lynvigsel av homofile

Sogneprest Sverre Langeland lar seg provosere av kollegaen som viet et homofilt par i Eidskog bare timer etter at kirkemøtet sa ja. Selv vil han ikke vie likekjønnede.

– Kirken er først og fremst den lokale menigheten. Jeg synes det er rart at man kan foreta en vielse av et homofilt par så raskt uten at den lokale menigheten har hatt sjanse til å behandle saken grundig, sier sogneprest Langeland i Sandviken menighet i Bergen til VG.

Han er en av flere prester på Vestlandet som velger å ikke vie likekjønnede selv om kirkemøtet åpnet for dette så sent som mandag.

Les også: Kjell og Erik første par ut

SOGNEPREST: Sverre Langeland i Sandviken menighet, Bergen. Foto: , Privat

– Med vedtaket mandag har Den norske kirke dessverre gjort meg til en diskriminerende prest. Jeg ønsker bare å være en vanlig prest som forvalter vanlig kristen tro, sier Langeland til VG.

Historisk ektepar: Kunne ikke vente lenger

– Handler ikke om hva jeg synes



– Men du vil utestenge likekjønnede par fra vielser i kirken?

– Kirkens syn på ekteskapet er nå annerledes enn Bibelens syn på dette. Dette handler ikke om hva jeg synes. Alle er velkommen til kirken, men man må ikke gifte seg for å være velkommen der, svarer Langeland.

Han er for et samfunn der voksne folk kan få bo sammen med og elske hvem de vil.

– Men kirken kan ikke være en refleks av «mannen i gata» sine oppfatninger i alle spørsmål. Vi kan ikke med simpelt flertall tvinge Gud til å ombestemme seg, formulerer sognepresten.

Les også: Ny liturgi vedtatt på kirkemøtet

– Det meste har vært klart



Hans kollega, Bettina Eckbo, som foretok den første vielsen av et likekjønnet par i en kirke etter Kirkemøtets beslutning, forstår at noen kan la seg provosere av at hun var så raskt ute i Eidskog kirke allerede etter midnatt 1. februar.

– Det som skjedde raskt var offentliggjøringen av denne vielsen. Det meste har vært klart i lengre tid. Spørsmålet var bare om vielsen kunne foregå i kirken, forteller Eckbo.

– Så du har forankret dette i menighetsrådet?

– Ja, dette er klarert med menighetsrådet, og noe vi har hatt oppe til vurdering flere ganger tidligere, svarer Eckbo.

Hun sier hun kan forstå at noen blir provosert av lynvigselen.

– Jeg kan forstå at noen synes dette gikk vel fort. Men jeg mener det er en prosess som er gjennomført på best mulig måte, sier Eckbo.

– Var det viktig for deg å være først ut?

– Nei, men det var morsomt, også fordi jeg kjente paret fra før. Det ble en kjempehyggelig seremoni og vielse, svarer Eckbo, som gjerne vil bli kontaktet peresonlig av folk som reagerer.

Flere som ikke vil vie homo-ektepar



Hennes kollega, sogneprest Sverre Langeland i Sandviken menighet i Bergen, minner om at han ikke er alene om å si nei til å vie homofile i kirken.

– Ved å omdefinere ekteskapet har Den norske kirke satt seg utenfor felleskapet med de fleste andre kirker. Jeg står sammen med 36 kirker og organisasjoner i Norge om ekteskapserklæringen, sier Langeland til VG.

I samme kommune og bispedømme som Langeland holdt sogneprest Arne Mulen i Åsane menighet sin preken sist søndag. Der gjorde han det klart for de fremmøtte at også han ville reservere seg fra å vie homofile i kirkerommet.

– Jeg kommer ikke selv til å bruke den nye liturgien. Men Åsane menighet må være større enn meg, sa Mulen til menigheten.

Noe av bakteppet var at menighetens seniorprest Rolf Rasmussen under en konfirmantgudstjeneste forrige helg leste opp et opprop som var undertegnet av 300 prester som advarte kirkemøtet mot å vedta en ny vigselsliturgi for par av samme kjønn.

Oppropet ble ifølge menigheten møtt både med applaus og forferdelse, og i dagene etter har menigheten beklaget hendelsen, og gjort det klart at det er full anledning for homofile og lesbiske å la seg vie i menighetens kirker.

Syv av ti sier ja i VG-måling



I en meningsmåling som Infact gjorde for VG sist tirsdag, er det et tydelig flertall blant nordmenn for å vie likekjønnede i kirken.

70 prosent av de spurte støtter at kirken skal vie homofile på linje med heterofile ektepar.

22 prosent er negative, mens 8 prosent svarer «vet ikke». Mest negative er folk som sympatiserer med Senterpartiet (50 prosent), KrF (28 prosent) og Frp (22 prosent). Men også i de to sistnevnte partiene er det en stor majoritet som er positive til vielse av homofile i kirken.