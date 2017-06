Slik er «Krise-Trines» snuoperasjon

Krisen i Venstre er så alvorlig at partiet har lagt om sin valgkampstrategi for å forsøke å redde stumpene, og unngå å havne under sperregrensen.

Etter fire år med krangling og bråk med Høyre/Frp-regjeringen, skal Venstre frem til valgdagen 11. september være statsminister Erna Solberg og Høyres beste venner.

Situasjonen for Venstre er svært alvorlig: På VGs siste måling ble Venstre landets minste parti, og på Pollofpolls.no sitt snitt av målingene i juni får partiet 3,2 prosents oppslutning, og er under sperregrensen.

Fakta om sperregrensen Sperregrensen på 4 prosent gjelder ved stortingsvalg.

Den skal hindre små partier i å få stor innflytelse.

Et parti som kommer under sperregrensen, kan få et eller flere av 150 distriktsmandater, men deltar ikke i kampen om 19 utjevningsmandater.

Ved stortingsvalget i 2001 fikk Venstre 3,9 prosent og to representanter. Samme år ble Kystpartiet representert med Steinar Bastesen med bare 1,7 prosent på landsbasis, men 10,9 prosent i Nordland.

I februar lå Venstre på sperregrensen på fire prosent på den samme snittmålingen.

VG-måling: Nå er hun Krise-Trine

I forkant av Venstres landsmøte i slutten av mars sa Trine Skei Grande til VG at hun ville felle Høyre/Frp-regjeringen for å tvinge Frp ut og Venstre inn i regjeringen.

Det førte til storm internt i partiet, men etter at Skei Grande noen dager senere beklaget uttalelsene roet situasjonen seg.

Men så kom altså velger-smellen.

Krisestemningen internt i partiet etter landsmøtet har tvunget frem en helt ny valgkampstrategi for partiet.

– Nå skal det ikke være noen tvil om at Venstre er garantisten for en borgerlig regjering. Hver dag vi kan skal vi klistre oss til Erna Solberg helt frem til valget, sier en sentral Venstre-kilde.

En annen omtaler strategien slik:

– Vi skal snakke varmt om hverandre, og ikke undergrave regjeringen.

«Bestevenn»-strategien

Denne nye strategien innebærer et dramatisk linjeskift for partiet. Så sent som i desember holdt Trine Skei Grande døren åpen for at Venstre ville felle regjeringen på forhandlingen om statsbudsjettet for 2017 og diskusjonen om økte bensin- og dieselavgifter.

Venstre-Trine: Vil kaste Frp ut av regjeringen etter valget

Nå skal Trine og Erna isteden være bestevenner.

«Bestevenn»-strategien, som kommentator Kjetil Alstadheim i Dagens Næringsliv har kalt den, ble drøftet i møter i stortingsgruppen og trådte i kraft i slutten av mai.

Det første synlige resultatet av denne strategien var under forhandlingene om jordbruksoppgjøret tidligere denne måneden.

Til stor overraskelse valgte Venstre i tolvte time å bryte forhandlingene med opposisjonen om å ydmyke regjeringen, og isteden inngå en avtale med Høyre og Frp om jordbruksoppgjøret.

– Enigheten med Høyre og Frp er et resultat av den nye strategien, sier en Venstre-kilde.

For selv om det var klart at Venstre uansett ikke ønsket å bruke like mye penger på bøndene som de andre opposisjonspartiene, var en sterk medvirkende årsak frykten for å bli klistret sammen med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre (56).

– Symboleffekten av at de ble enige med Ap og Sp ville vært enorm, sier en sentral kilde i forhandlingene.

– Det ville vært krise for det borgerlige samarbeidet, sier en annen.

Også de siste budsjettforhandlingene for denne stortingsperioden, forhandlingene om revidert budsjett, forløp fullstendig uten dramatikk og bråk denne måneden.

Må ha Ernas hjelp

Etter det VG kjenner til har Høyre jobbet i kulissene under utformingen av Venstres nye bestevenn-strategi. Høyre har gitt Venstre krisehjelp i form av å dele bakgrunnstall og velgerundersøkelser.

Avisen Nationen skrev denne uken at Høyres tallknuser og sekretariatsleder Tom Erlend Skaug gjestet et møte i Venstres stortingsgruppe i mai for å dele informasjon om velgerne med samarbeidspartiet.

Nye tall: Ernas formuesskattekutt går til pensjonister



Etter det VG kjenner til, viser bakgrunnsmaterialet fra Høyre og Venstres egne undersøkelser at velgerne flykter fordi Venstre har vært for uklare om lojaliteten til det borgerlige prosjektet og for uforutsigbare i samarbeidspørsmålet. Botemiddelet på dette er «bestevennstrategien».

Et annet funn er at Venstres har vært for ensidig fokusert på miljø.

Dette har også sunket inn internt i Venstre. Der mener de nå at Trine Skei Grandes egen strategi rundt bråket om bilavgiftene og statsbudsjettet før jul i fjor var en fiasko, ifølge VGs kilder.

Undersøkelser viser også at Venstre har høy troverdighet på skole og politikk for småbedrifter. En del av den nye strategien er derfor å satse knallhardt på disse feltene og profilere Venstre på mer enn bare miljø.

Skrekken for Sylvi



Men den store hodepinen for Skei Grande er Frps kronprinsesse og innvandringsminister Sylvi Listhaug (39). Neste uke er hun tilbake fra sin mammapermisjon, og skal drive intensiv valgkamp for Frp.

Sentrale kilder peker på Listhaug som den største trusselen mot den nye vennlige tonen på borgerlig side.

Internt i Venstre vurderes Listhaug til å være en stemmeskremmer for partiet, som gjør at velgere som kunne tenke seg å stemme Venstre ikke gjør det av frykt for å gi Listhaug fortsatt regjeringsmakt.

RAJA VS. LISTHAUG: En del av Venstres nye strategi, er å bruke Abid Raja i en større rolle i partiet. Foto: Frode Hansen , VG

Men den største bekymringen er at Listhaug vil være så provoserende i valgkampen at det kan bli vanskelig for Venstre å stå i den nye bestevennstrategien med regjeringspartiene.

VG avslører: Skjult maktkamp mellom Siv og Sylvi

Etter det VG erfarer er planen å gi stortingsrepresentant Abid Raja (41) fra Akershus en større rolle enn tidligere. Venstre vil bruke ham som en motvekt mot Listhaug i innvandringsdebatter.

I tillegg til sin personlige erfaring som annengenerasjons innvandrer, har Raja jobbet med utlendingsfeltet som politiadvokat og nemndleder i Utlendingsnemnda.

Trine Skei Grande har ikke ønsket å la seg intervjue om saken, men skriver det følgende i en e-post:

– Hele vår strategi snakket jeg åpent om i min tale til landsmøtet. Denne strategien ble operasjonalisert i forhandlingene om revidert statsbudsjett. Vi spisset krav om gründersatsing, kunnskap og miljø – krav som vi visste vi hadde gode muligheter til å få gjennom og som vi fikk gjennomslag for, skriver Grande.