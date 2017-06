«Krise-Trine» eneste samarbeidsløfte: – Vi skal snakke sammen

MØLLERGATA SKOLE (VG) Selv med et borgerlig flertall etter høstens valg, klarer ikke Venstre-leder Trine Skei Grande (57) å garantere at Høyre-leder Erna Solberg (56) får fortsette som statsminister.

– Vi skal sette oss ned og snakke sammen etter valget. Da vil vi kjempe for en blågrønn regjering, hvis ikke, vil vi sikkert finne en løsning. Men jeg kan ikke garantere for alle mulige alternativ, sier Grande som i dag holdt sin siste pressekonferanse før sommeren.

Det uklare svaret står i sterk kontrast til partiets nyutklekkede strategi. Som VG omtalte mandag, er målet med den nye strategien å gi velgerne inntrykk av at Venstre er Høyre og Erna Solbergs beste venner.

Men på spørsmål fra VG om Grande garanterer at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering, er det eneste hun vil garantere at de borgerlig skal ta seg en prat:

– Vi skal sette oss ned etter valget og snakke sammen.

– Kan du ikke si ja eller nei?

– Vi sier vi skal snakke sammen og det er det samme vi sa ved sist valg.

Gjentar ikke gammel garanti



Men det stemmer ikke: I 2013 lovet Venstre velgerne at de ville sørge for at et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering, uansett hvem som satt i den.

– Nå sier vi at vi skal snakke sammen. Vi ønsker en blågrønn regjering.

– Jeg skjønner ikke hva du mener. En stemme til Venstre er ikke en garanti for en fortsatt borgerlig regjering?

– Hvis du hører det jeg sier om Arbeiderpartiet og hva vi skal bruke makt til, så er det ikke så sannsynlig at vi får til reformene vi ønsker med et parti som ønsker å stanse alle de reformene.

– Kan du garantere at det borgerlige flertall gir en borgerlig regjering?

– Et samarbeid med Ap ser ikke jeg at vi skal få til med de reformene som vi ønsker å gjennomføre.

– Hvis du ikke vil samarbeide med Ap, hvorfor kan du ikke bare si det rett ut at Venstre garanterer for en borgerlig regjering?

– Jeg vil kjempe for at vi skal ha en borgerlig regjering. Jeg tror ikke det er vanskelig å forstå for de fleste.

– Men hvorfor kan du ikke bare si det rett ut, slik som i 2013, at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering?

– I 2013 var vi ikke i et samarbeid, vi var bare to representanter på Stortinget. Vi hadde aldri prøvd ut et samarbeid. Vi ønsker å få til en løsning på borgerlig side, en blågrønn regjering. Vi ser ikke for oss at vi klarer å få til et samarbeid for de viktige reformene for Norge med et parti som skal stoppe reformene, slik Ap ønsker.

– Kan dere fortsette i et samarbeid med en regjering hvor Frp er med?

– Om vi skal få til en blågrønn regjering vil vi ikke gjøre det uten gode relasjoner og samarbeid med Frp.

– Det samarbeidet som har vært de fire siste år, kan et lignende samarbeid fortsette etter valget?

– Vi vil ha en blågrønn regjering.

Fått til mer med samarbeidsavtale

På spørsmål om Venstre i etterpåklokskapens lys gjorde en strategisk feil ved å ikke gå inn i regjering med Høyre/Frp i 2013, svarer Grande slik:

– Noe skal vi overlate til historikerne. Men politisk sett har Venstre fått til mer med en samarbeidsavtale enn som minstemann i en regjering. Så er det andre ting vi kunne ha vist fram mer om vi var i regjering. Vi lovet velgerne at det var lite sannsynlig at vi skulle havne i regjering med Frp, sier Grande.

«Krise-Trine»

Situasjonen for Venstre på meningsmålingene er dramatisk: På VGs siste måling ble Venstre forbigått også av MDG og Rødt, og var dermed landets minste parti. På Pollofpolls.no sitt snitt av målingene i juni får partiet 3,2 prosents oppslutning, og er under sperregrensen.

– Det er en alvorlig situasjon. Det alvoret har siget inn i partiet.

– Hvor dårlig må oppslutningen være før dere kaller det en krise?

– Noen ord må være forbeholdt VG.

– Hvis Venstre ikke kommer over sperregrensen ved valget, går du av?

– Nei, jeg har som plan å klare dette.