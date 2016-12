Trettebergstuen blir mamma

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen melder på Facebook at hun venter barn.

Anette Trettebergstuen representerer Arbeiderpartiet for Hedmark, og er åpent homofil.

Dette skriver hun på Facebook-profilen sin mandag:

«Hurra! Om noen måneder får ponnidressen en liten eier, og vi blir foreldre. Den lille karen som kommer har bokstavelig talt laget en del kvalm for moren sin i høst, og står bak en del avlyste jobboppdrag, men har heldigvis nå begynt å oppføre seg ordentlig. For de som lurer så er jo vi som begge er homofile følgelig ikke et par, men vi skal oppdra barnet sammen i delt omsorg.»

Trettebergstuen er født på Hamar. Hun ble valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre i 2009. I 2002 til 2004 var hun leder av AUF i Hedmark.

Nettstedet Gaysir har to ganger kåret henne til Norges mektigste lesbiske kvinne.

Hun ønsker ikke å kommentere saken mandag kveld.