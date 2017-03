En av fem i alderen 13-16 år besøker daglig eller ukentlig pornografiske nettsider. Trebarnsmor Kjersti Cecilie Jensen vil ha skolene på banen.

– Som mamma til tre reagerer jeg sterkt på det pornoen formidler av kvinnehat, vold og aggresjon. Jeg ønsker ikke at unge skal bli ødelagt av det sex-bildet som porno gir. Det påvirker hvilke forventninger man stiller til hverandre når man skal inngå seksuelle relasjoner, samt krav til hva man skal bli med på. Pornoen skal ikke definere hva unge skal gjøre eller hvordan de skal se ut, forteller trebarnsmor Kjersti Cecilie Jensen (36) til VG.

I Medietilsynets Barn- og medier-undersøkelse 2016 kommer det frem at en av fem i alderen 13-16 år besøker daglig eller ukentlig pornografiske nettsider. Mens 11 prosent av jenter i alderen 13-16 år har besøkt porno-/sex-sider, har betydelig flere gutter (58 prosent) gjort det samme. At mange barn og unge ser porno er ikke noe nytt: Ifølge en internasjonal studie fra 2011 toppet Norge listen over barn som har sett bilder av seksuell karakter.

Trebarnsmoren VG har snakket med er ikke alene om å etterlyse tiltak fra skolene.

IKKE OVERRASKET: Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet er ikke overrasket over at porno- og sex-sider blir mye brukt blant yngre. Foto: Kine Jensen

KrF fremmet denne uken et representantforslag i Stortinget hvor det ble foreslått sterkere tiltak for å beskytte barn fra pornoindustrien: Blant annet «sikre at grunnskolen blokkerer for at elever får tilgang til pornografi i skoletiden».

Ifølge Medietilsynets undersøkelse øker bruken av slike sider betraktelig med alder for begge kjønn.

– Tendensen er at når man kommer i puberteten, skyter bruken av porno i været. Dette gjelder særlig gutter. Jeg mener det er viktig at barn og unge forstår at porno ikke er en reel fremstilling av sex, og at spørsmål man har om sitt eget sexliv bør man finne andre steder enn i pornografi. Porno kan være med å skape et uheldig press på hvordan seksualitet skal være og hva det skal innebære, forteller Thomas Haugan-Hepsø, ansvarlig for undersøkelsen.

Foreslår sterkere tiltak for å beskytte barn

KrF foreslår følgende: «Utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn fra porno og økt seksualisering.» «Gå i dialog med internettleverandørene for å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på pornofilter for barn.» «Vurdere blokkering av pornonettsteder som ikke innfører alderskontroll på besøkende.» «Sikre at grunnskolen blokkerer for at elever får tilgang til pornografi i skoletiden.»

Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i Justiskomiteen og påtroppende nestleder i KrF, mener at tiden er overmoden for økt regulering av pornoindustrien.

– I dag er det sterkere regulering av piratfilmer enn det er av pornografi. Det blir rett og slett for dumt. Politikerne har altfor lenge forsømt sitt ansvar grunnet berøringsangst og manglende digital kompetanse. Det gjør at barna våre nå vokser opp i et hyperseksualisert samfunn, mens vi blir stående på sidelinjen. Barn fortjener å bli beskyttet fra en pornografisert barndom, sier Ropstad til VG.

Jensen forteller at det var da hennes tolv år gamle sønn skulle få smarttelefon hun oppdaget hva som ligger tilgjengelig på nett og hvor lett tilgjengelig det er.

– Jeg merket meg at det som er lettest tilgjengelig er sider som har sterke voldselementer og sider som seksualiserer barn. Jeg ønsker ikke at min sønns seksualitet skal bli så sterkt påvirket av dette og at han blir en slik mann som fremstilles i pornoen.

Mener filter vil skape «falsk trygghet»

Jensen har henvendt seg til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo og bedt om at det installeres filter på den sentraliserte driftsløsningen til Osloskolen.

VG har ikke lyktes å få kontakt med saksbehandler Inge Haraldstad, men i en e-post til Jensen skriver han følgende:

«Osloskolens utgangspunkt er at denne problemstillingen primært ikke løses gjennom ulike tekniske «filterløsninger» både på grunn av måten disse filtrene fungerer og fordi mange elever gjennom sine private mobiltelefoner likevel har tilgang til åpne nettløsninger som også vil være tilgjengelige i skoletiden. Et filter vil lett skape en «falsk trygghet» for skoler og lærere da det ikke er mulig ved hjelp av et filter å sperre for alle uønskede nettsider.»