Tre syklister truffet av tilhenger i Sandefjord

To personer er fraktet med luftambulanse, en med omfattende hodeskader.

Politiet fikk melding 10.47 at en tilhenger hadde løsnet og truffet tre syklister. Uhellet skjedde i Vesterøyveien nær Sandefjord sentrum.

Ulykkesgruppen er på vei til stedet og veien er sperret.

– En av syklistene har omfattende hodeskader, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Cathrine Klæstad til VG.

De tre syklistene var alle menn i 40- og 50-årene. To av syklistene er har blitt fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus med skader i bryst og hode.

Den tredje syklisten har bruddskader og har blitt kjørt til Sykehuset i Vestfold. Klæstad forteller at det ennå er for tidlig å si hvordan tilhengeren skal ha løsnet, men at den trolig løsnet fra bilen i fart og kom over i motsatt kjørefelt.

– Sjåføren vil bli avhørt, men det er ikke mistanke om ruskjøring, sier Klæstad.