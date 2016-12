Ifølge politiet er tre siktet i forbindelse med brannen på Selje Hotel natt til fredag forrige uke.

Personene som er pågrepet har status som siktet i saken. De vil bli fremstilt for fengsling i Fjordane tingrett fredag 2. desember, opplyser Vest politidistrikt i pressemeldingen.

De siktede mistenkes for brannstiftelse eller medvirkning til dette.

Politiet opplyser at de har fått bistand fra Kripos i etterforskningen. De opplyser videre at de på det nåværende tidspunkt ikke kan si noe om grunnlaget for mistanken.

– De siktede er myndige og menn, men vi kan ikke si noe mer utover det, sier Magnus Engh Juel, påtaleadvokat i Vest politidistrikt til VG.

– Stort sjokk



Romfløyen på Selje hotell i Selje i Sogn og Fjordane ble fullstendig nedbrent etter at det natt til fredag forrige uke brøt ut brann på hotellet. 37 mennesker som bor i nærheten av hotellet ble evakuert.

Selje kommune har 2800 innbyggere, av disse bor rundt 1000 i tettstedet Selje.

Brannen ble meldt klokken 03.38 på natten. Da brannvesenet kom frem til hotellet, var romfløyen overtent.

Tidligere eier av hotellet, Harald Berge, er sjokkert over nyheten om at brannen ble påsatt.

– Dette er et stort sjokk for alle. Vi fikk nettopp vite dette, sier han til VG.