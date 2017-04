Tre personer tatt av snøskred i Sunndal

En mann er fløyet til sykehuset etter at han ble tatt av et snøskred i Sunndal på Nordmøre. To andre måtte også graves ut, men er uskadet.

Skredet er mellom 300 og 400 meter bredt og ble utløst vest for fjellet Tunga, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt, som fikk melding om dette klokken 11 lørdag formiddag.

Den skadde mannen er i 50-årene. Skadeomfanget er uvisst, men det skal ikke være snakk om livstruende skader. Mannen er fraktet i luftambulanse til sykehuset i Ålesund.

Politiet ifølge NRK oppfordret turfølger på vei inn i området til å snu fordi det er fare for flere skred.