Tre menn dømt for grov vold mot homofilt par

I mars i fjor ble et kjærestepar banket opp i Oslo. Rettens flertall mener de ble rammet fordi de er homofile.

Natt til 20. mars i fjor gikk det homofile kjæresteparet innom Deli de Luca på Alexander Kiellands plass i Oslo da de var på vei hjem fra byen.

Ifølge forklaringene en fersk dom bygger på, som først ble omtalt av TV 2, ble de utsatt for hatefulle kommentarer fra tre ukjente menn. Mennene gikk deretter til fysisk angrep på dem og slo dem hardt gjentatte ganger.

Da politiet ankom åstedet, lå en av de fornærmede bevisstløs og blødende på bakken, og den andre satt ved siden av.

Straffesaken mot de tre mennene startet i slutten av november, og dommen falt i desember.

Erstatning og fengsel



Den tiltalte som ifølge retten var mest aktiv i det retten slår fast er uprovosert vold, er dømt til fem måneder fengsel. De andre to dømmes til 120 dager i fengsel. De må også betale erstatning på 20.000 og 10.000 kroner.

– Det er ganske tøft. Jeg jobber med mennesker hele tiden, og jeg kjenner jeg får panikk eller blir redd dersom noen for eksempel ser stygt på meg, forklarte en av de fornærmede, ifølge TV2.

Aktor i saken hevdet at volden var motivert av legningen deres. Flertallet i retten er enig. En av de tiltalte benektet dette.

– Det er ikke så naturlig for meg å se to gutter holde hender, men det betyr ikke at jeg hater homofile eller er homofob. Jeg går ikke rundt med et hat mot homofile, forklarte en av dem, ifølge TV2.