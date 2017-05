Tre biler kolliderte i Oslo – trakk våpen og balltre

Flere av de involverte har forklart til politiet at det dreier seg om en krangel mellom familiene som har pågått i generasjoner.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var ved 23.30-tiden mandag kveld at tre biler krasjet i Michelets vei øst for Grorud stasjon ved 23.30-tiden mandag.

Det ble trolig avfyrt skudd på stedet, og politiet har pågrepet to menn.

– Vi er temmelig sikre på at det er blitt avfyrt skudd og også tatt fram et balltre som er brukt til å true med. To menn som satt i en BMW, er pågrepet og kjørt i arrest, sier innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Ifølge politiet har flere av de involverte forklart at bakgrunnen er en krangel mellom familiene deres i flere generasjoner.

Politihunder søkte etter tomhylser på stedet, og patruljene sikret spor. Politiet vil nå nøste i konflikten som ligger bak.