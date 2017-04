Vogntog av veien - Trønderbanen sperret

E6 ved Levanger vil bli stengt for bilberging etter at et vogntog kjørte ut og over Trønderbanen.

Politiet i Nord-Trøndelag fikk melding om at et vogntog hadde kjørt av veien på E6 i Levanger like før klokken 11 søndag.

På Twitter skriver Trøndelag politidistrikt at Trønderbanen er stengt på stedet. Trafikken kan foreløpig passere, men E6 vil bli delvis stengt i forbindelse med bergingsarbeidet, opplyser Vegtrafikksentralen.

Innsatsleder Eirik Johannesen sier til Adresseavisen at semitraileren var fullastet med griseslakt da den kjørte av veien.

MÅ BERGES: E6 vil sperres under berginen av kjøretøyet. Sjåføren av vogntoget har smerter i ryggen, men er ellers uskadet, ifølge Adresseavisen. Foto: Nyhetstips.no

– Rett sør for Åsen, like før jernbanebrua, har den veltet ut på høyre side og sklidd ned mot jernbanesporet, sier Johannesen til avisen.

Sjåføren av kjøretøyet skal ha klaget på smerter i ryggen, men er ellers uskadet, sier Johannesen til Adressa.