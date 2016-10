Ukrainsk bussjåfør frifinnes for uaktsomt drap

Den ukrainske sjåføren som kjørte en turistbuss utfor veien i Valldal i Møre og Romsdal i slutten av juli, frifinnes for uaktsomt drap, men dømmes for å ha kjørt uforsiktig.

– Retten har etter en samlet vurdering funnet det bevist at sammenstøtet mellom bussen og personbilen påførte bussens styresnekke en upåregnelig skade, slik at tiltalte ikke fikk kontroll over bussen, står det i dommen fra Sunnmøre tingrett, ifølge Sunnmørsposten.

En mann omkom og 14 personer ble skadet da den ukrainske turistbussen med 41 mennesker om bord kjørte av fylkesvei 63 ved Grønning i Norddal kommune lørdag 30. juli.

Bakgrunn: Kolliderte med politibetjent før bussen kjørte av veien

Den 49 år gamle bussjåføren var tiltalt for uaktsomt bildrap, samt uaktsomhet i trafikken. Politiet har tidligere uttalt at de mener at bussjåføren holdt altfor høy fart.

Bussjåføren har hele tiden nektet straffskyld.

Videre i dommen står det ifølge Sunnmørsposten at bussens ferd mot venstre før den traff autovernet i motsatt kjøreretning – og veltet, var et ekstraordinært og uforutsett hendelsesforløp som ikke kan bebreides tiltalte.

Bussjåføren er frikjent for drapstiltalen og erstatningskravet, men dømmes til fengsel i 30 dager for brudd på veitrafikkloven. Han har allerede sittet 94 dager i varetekt.