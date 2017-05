Tre personer kritisk skadet etter trafikkulykke på E6 i Akershus

Ifølge politiet kan det se ut som at en bil har snudd på E6, for så å ha krasjet inn i én motgående bil.

Ulykken skjedde like før Nordbytunnelen i sørgående retning ved 01.50-tiden, og E6 er sperret i begge retninger.

Tre personer er fraktet til Ullevål sykehus med kritiske skader. Tre andre var involvert i ulykken, men ingen av dem er alvorlig skadet.

– Det har vært en kraftig krasj, men hendelsesforløpet er foreløpig litt uklart, sier operasjonsleder Steffen Øvstedal i Øst politidistrikt til VG.

Ifølge politiet var det to biler involvert i ulykken, og at én av dem på et eller annet vis har kommet over i motgående kjørefelt.

– Det kan se ut som at en av bilene har snudd på E6 for å komme seg opp på en utkjøringsrampe, sier Øvstedal til NTB.

En person var fastklemt etter krasjen, men ble senere gjort fri. Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvor vidt dette er en av de som er kritisk skadet.

Statens vegvesens ulykkeskommisjon er på vei til stedet.