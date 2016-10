Tom (16) påkjørt og drept da han hentet jakker – nå er bilføreren tiltalt

Tom Pettersen (16) skulle hjelpe til etter en utforkjøring på E6 ved Kløfta da han ble truffet av en BMW.

Den tragiske ulykken skjedde 9. januar.

En mann i 20-årene er nå tiltalt for uaktsomt drap på 16-åringen. Tiltalte tilpasset ikke farten og kjøringen etter forholdene, ifølge tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Oslo.

Han er også tiltalt for å ha unnlatt å sørge for at BMW-en var i forsvarlig stand da han kjørte den. Ifølge tiltalen virket ikke ABS-bremsene og antispinn- og antiskrenssystemet.

OMKOM: Tom Pettersen (16) døde etter påkjørselen på Kløfta i januar. Foto: , Privat

Hentet jakker

Det var svært utfordrende kjøreforhold på E6 på ulykkeskvelden, med snø i veibanen og redusert sikt. Ved 23.30-tiden kjørte en bil av veien. Tom Pettersen og to venner i tenårene var i en av de første bilene som kom til stedet etter utforkjøringen.

De tre tenåringene gikk ut av bilen for å hjelpe sjåføren som hadde havnet i grøften. Tom Pettersen var på vei tilbake til bilen for å hente jakker til seg selv og vennene da han ble truffet av BMW-en som kom på skrens mot ham.

16-åringen, som var fra Flateby i Enebakk, havnet under bilen som traff ham. Vitner på stedet klarte å løfte opp bilen og dra ham ut.

Livet til Tom Pettersen sto ikke til å redde, og han ble erklært død på stedet. Dødsårsaken var alvorlige bryst- og bukskader.

«Rett foran øynene våres»

En av vennene som var sammen med Tom Pettersen da ulykken skjedde, skrev et innlegg på Facebook dagen etter:

«I natt mistet en bror, sønn, venn og ikke minst en fantastisk person, Tom, livet sitt i en tragisk ulykke. Vi stoppet for å hjelpe til i en annen ulykke, og kort tid etter kom det en tredje bil i stor fart som dessverre traff Tom rett foran øynene våres.»

Rettssaken mot BMW-sjåføren starter i Øvre Romerike tingrett 26. april. Det er ikke kjent hvordan mannen i 20-årene stiller seg til tiltalen.