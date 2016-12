To personer omkom i trafikkulykke

To personer er bekreftet omkommet i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Bjørnbærvika sør for Mo i Rana, opplyser politiet.

En trailer på vei nordover og en personbil på vei sørover på E6 kolliderte i Bjørnbærvika torsdag formiddag, ifølge Rana Blad.

– Ulykken fant sted klokken 12.09. Det var et vogntog og en personbil som kolliderte. De to omkomne satt i personbilen, sier operasjonsleder Metter Horsberg i Nordland politidistrikt til VG.



Hun har foreløpig ingen informasjon om personen som kjørte vogntoget.

– Politiet vil komme tilbake med mer informasjon. Nå er hovedoppgavene å få varslet pårørende, samt ivareta viktige oppgaver på ulykkesstedet, sier operasjonsleder Jon Røsdal i politiet på Helgeland i en pressemelding.

Det skal ha vært svært glatt på stedet og det kom underkjølt regn på tidspunktet da kollisjonen fant sted. Innsatsleder Remi Anbakk forteller til NRK at det ser ut til at det var front mot front der vogntoget var på tur nordover mens personbilen var på tur sørover.

Innsatslederen opplyser at det har vært flere ulykker på samme sted tidligere.

Nødetatene var raskt på stedet, og veien ble sperret for vanlig trafikk. Ifølge Rana Blad dannet det seg lange køer på stedet, og det er foreløpig usikkert når veien vil bli åpnet igjen.

(VG/NTB)