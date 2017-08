To omkommet i MC-ulykke i Akershus

To personer omkom da en bil med tre personer kolliderte med en MC med to personer på Nannestad i Akershus.

Politiet på Romerike melder at to personer er bekreftet omkommet etter trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel på Nannestad i Akershus.



– Klokken 19.51 fikk vi melding om trafikkulykke ved Nannestad. Bil mot MC. Nødetatene og luftambulanse er på stedet. To personer er bekreftet omkommet, sier operasjonsleder Kristian Loraas, ved Romerike politidistrikt til VG.



Han opplyser at en bil med tre personer og en MC med to personer var involvert i ulykken.