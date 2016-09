Tesla-eier fiklet med mobilen - her endte ferden

I voldsom fart braste Teslaen rett inn i en sperrevogn som var satt opp foran veiarbeid på E18.

E18 nord for Holmestrand har 100-sone ved inngangen til Hanekleiv-tunnelen retning sørover.

Her hadde en entreprenør startet utbedringsarbeider, og skiltet ned hastigheten til 50 km/t, samtidig som veibanen var innsnevret til ett felt.

For ytterligere å øke sikkerheten, var det satt opp en sperrevogn – en tilhenger – på tvers i det sperrede feltet. Det var inn i denne at Teslaen brast med stor fart ved 19.50-tiden mandag kveld.

– Etter å ha truffet tilhengeren, braste den videre inn i to andre biler. Dette kunne ha gått betydelig verre, sier operasjonsleder Christian Gulli ved Søndre Buskerud politidistrikt til VG.

Til politiet har føreren fortalt at han fiklet med telefonen da han braste inn i sperrevognen. Operasjonslederen opplyser at mannen, som er i 50-årene, er anmeldt for uaktsom kjøring, og dessuten for å ha brukt mobiltelefonen under kjøring.

Han har også fått beslaglagt førerkortet.

E18 ble stengt i begge retninger etter ulykken, noe som skapte store køer og trafikkproblemer. Noe over klokken 21 var imidlertid dette løst opp.