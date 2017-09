Reagerer på isbilen etter «hel dag med Norge Rundt-musikk»

Etter fire timer med «Norge Rundt»-melodi fra isbilen, fikk Tom Erik Hovde nok.

Søndagen i det fredelige nabolaget på Lillehammer ble ikke helt som planlagt.

Han satte seg ned og skrev et innlegg på Facebook som fikk stor oppmerksomhet. GD omtalte saken først (bak betalingsmur).

Til VG forteller Hovde at det er tidspunktet han reagerer mest på.

– På søndager har du ikke lov til å klippe plenen eller drive med hagearbeid som bråker. Du kan få bot. Isbilen, derimot, kan fritt kjøre rundt for full musikk. Dette er også støy, sier Hovde.

Loven om helligdagsfred er omstridt - flere ønsker å avvikle hele ordningen.

I innlegget skriver Hovde:

«Mulig jeg begynner å bli gammel, men en ting jeg undres over. Det er innført regler som gir oss borgere langt mindre handlingsrom for hvilke aktiviteter vi kan utføre av sysler i egen hage på søndager. Det er for så vidt greit nok, men; Isbilen har lov å kjøre rundt i nabolaget en HEL dag med Norge Rundt-musikken og en desibel som overgår et hvert hageredskap jeg har hjemme hos meg i hvert fall. Kunne vel vært en likhet for loven her, eller?».

- Etter kirketid

Den norske isbilen har avdelinger over hele landet. Jo Erik Tangnes på Hamar er avdelingsleder for det meste av innlandet fra Sør-Trøndelag og nedover til Akershus.

– Vi har lov til å kjøre på søndager, men bestreber oss alltid på å kjøre etter kirketiden klokken 12. Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor, men må få lov å si at de fleste vi får er positive. Jeg må sjekke nærmere om det er riktig at isbilen kjørte i nærområdet til klageren i firetimer for full musikk, sier Tangnes.

Han opplyser at Lillehammer er et spesielt område.

– Vi har samme sjåfør i Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Det er nesten bare Lillehammer vi får klager fra. Jeg vet ikke hvorfor, vi har veldig mange gode kunder der, sier han.

Tom Erik Hovde har heller ingen god forklaring på hvorfor innbyggerne på Lillehammer har lavere terskel for å klage på isbilen.

– Vi liker godt at det er stille og rolig på Lillehammer, kanskje det er derfor, sier han.

Leder for Isbilen i Norge, Rune Borgerød, skriver i en SMS til VG at de også på nasjonalt plan har noen klager, spesielt knyttet til kveldskjøring og legging av barn.

– I slike tilfeller endrer vi kjøremønster, demper lyden i aktuelle områder og førsøker å spille på lag med våre kunder, sier han.

Totalt har Isbilen cirka 600.000 salg i året spredt over hele landet, ifølge Borgerød.