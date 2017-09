Råkjørte med likbil - mistet lappen

Det gikk uvanlig fort for seg da likbilen på vei fra Trøndelag til Sunnmøre skulle rekke en ferge. Sjåføren dro på i en slik grad at den sorte bilen ble tatt i 40 km/t over fartsgrensen.

Hendelsen skjedde sent i august da bilføreren så at hun kunne være sent ute for å rekke en ferge, ifølge NRK Møre og Romsdal som først omtalte saken.

– Hun var på vei hjem. Det begynte å bli kveld. Det var fint vær, sol og tørre veier. Hun visste at det var 80-sone på stedet. Hun så hun hadde knapp tid til å rekke fergen. Derfor tråkket hun litt ekstra på gassen, heter i det i kvinnens rettsforklaring gjengitt av NRK.

– Skal kjøres med verdighet



Leder i begravelsesbyråenes forening, Virke Gravferd, Gunnar Hammersmark, har selv «vært i bransjen» i 40 år. Han sier det er svært sjelden at begravelses- eller bårebiler blir tatt i fartskontroll.

– Jeg kan jo forstå at noen kan skru opp farten litt hvis man for eksempel skal rekke et eller annet. Da står man gjerne på litt ekstra. Men det er selvsagt like farlig å kjøre for fort i en begravelsesbil som i en vanlig bil, sier Hammersmark til VG.

Han understreker at likbilsjåfører ikke har andre fartsgrenser å forholde seg til enn vanlige sjåfører.

– Men dette er jo litt spesielle biler, og de skal kjøres med verdighet, sier han.

Mistet førerkortet på stedet



Den kvinnelige sjåføren som ble tatt var tilsynelatende alene på veien den augustdagen hun kjørte for fort. Plutselig så hun blålysene blinke i speilet, hvoretter hun kjørte inn på en sidelomme. Der fikk hun snakke med politiet og se en fersk video av egen kjøring.

Kjøreturen endte med at førerkortet ble beslaglagt på stedet.

I retten vedgikk damen at hun hadde kjørt for fort, men forklarte at en inndragning av førerkortet i fem måneder ville ramme firmaet hun jobbet for.

– Det er jo sørgelig



Retten fastholdt likevel at føreren må klare seg uten førerkort i fem måneder, samt at hun må betale 9000 kroner i bot.

Hammersmark i Virke Gravferd synes synd på sin kollega.

– Det er jo sørgelig for agenten som opplevde dette. Men saken er nok mest å regne som en kuriositet. Begravelsesbiler har nok også tidligere blitt tatt i fartskontroller, men da på veier med lavere fartsgrenser i mer tettbygd strøkj, sier han.

Politiet opplyser ifølge NRK at gravferdsagenten var helt alene i bilen da hun ble tatt.