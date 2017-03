Barn har krav på en trygg vei til skole og barnehage, slår Personskadeforbundet fast. De mener regelverket nå må gjennomgås for å hindre flere ulykker.

– Denne saken er fullstendig tragisk. Den er er så fæl at det gjør vondt i kroppen, sier Per Oretorp til VG.

Han er assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet (LTN), tidligere kjent som Landsforeningen for trafikkskadde.

– Barn og skolebarn må ha krav på en trygg vei til og fra skole og barnehage. Ingen forventer at det vil komme tunge kjøretøy sklidende på en gangvei eller sykkelvei, sier Oretorp.

MÅ FØLGE OPP: Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet (tidligere forening for trafikkskadde) mener man må gjøre alt for å forhindre nye ulykker på skoleveier der barn blir involvert. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Vil ha gjennomgang

Tirsdag omkom en fem år gammel gutt som følge av skadene han ble påført i en mobilkranulykke i Vågsbygd i Kristiansand. Hans søster ble lettere skadet. Ifølge politiet stod mobilkranen på toppen av en bakke da den begynte å skli eller trille bakover. Bilen skal ha klemt gutten inn mot en fjellskrent.

Saken etterforskes av politiet og Arbeidstilsynet.

Dette er den andre ulykken på et halvt år hvor et barn har omkommet som følge av en ulykke i forbindelse med tungtransportarbeid på gang- eller sykkelvei. I september i fjor døde en elleve år gammel jente da hun ble påkjørt av en lastebil på en sykkelvei i Tønsberg.

Oretorp i Personskadeforbundet mener det må tas grep.

– Uansett hva som har skjedd må man gjøre alt man kan for at det aldri skjer igjen. Jeg tenker det er naturlig at man går gjennom regelverk, opplæring, regler for skilting og hvilke krav som skal være oppfylt for å få tillatelse til å jobbe med slike tunge kjøretøy når det er barn på disse veiene, sier han.

Må søke tillatelse fra politiet

AVVENTER: Ragnar Evensen, som er teknisk direktør i Kristiansand kommune, forteller at de nå tar seg av de etterlatte etter fem-åringen som i går omkom i mobilkranulykken. Foto: Kristiansand kommune

Ifølge Ragnar Evensen, teknisk direktør i Kristiansand kommune, er det for tidlig å si om det er behov for å endre rutinene de har i forbindelse med arbeid på gang- og sykkelveier.

– Først og fremst følger vi opp de som er etterlatt og miljøet rundt. Fra kommunens side venter vi på avklaring av hva som har skjedd, og så får vi se om vi må se på våre rutiner, sier han til VG.

Evensen forteller at det må søkes om tillatelse fra politiet for å få jobbe på gang- og sykkelsti.

Hva gjelder tidspunkt for når det kan arbeides med tungtransport på slike veier, vil dette variere fra sak til sak, forteller direktøren.

– Det avhenger av hvor man er og hvilken risiko man vurderer at foreligger. Generelt blir ting avtalt i forbindelse med HMS-møter (helse, miljø og sikkerhet, red. anm) og på den enkelte byggeplassen, sier Evensen.

Aldri helt trygg

Det er svært få barn her til lands som omkommer som følge av trafikkulykker. Ifølge Trygg Trafikk har tallet de siste årene ligget på mellom ett til to barnedødsfall som følge av trafikkulykker årlig.

– DET ER HELT FORJÆVLIG: Trond Mikalsen i Personskadeforbundet mistet datteren i en bilulykke i 2003. Foto: Privat

Per Oretorp er derimot tydelig i sitt krav, nemlig at hver stein må snus.

– Jeg håper at Statens havarikommisjon for transport får denne saken på bordet. De har en utvidet og større kompetanse på å utrede slike ulykker, sier han.

– Her er det kun ofre. Det er bare tragisk. Det er uhyre viktig at man gjennomgår om det er behov for endringer i sikkerhetsforskrifter og om disse i dette tilfellet har blitt fulgt.

– Du kommer aldri til å høre fra dem igjen



Oretorps kollega i Personskadeforbundet, Trond Mikalsen, fungerer for tiden som leder i forbundet. Han mistet datteren sin i desember 2003. Da var hun fire og et halvt år gammel.

– Vi var på kjøretur en fredag ettermiddag, mellom Alta og Kautokeino. Plutselig møtte vi en lastebil i en skarp sving. Den traff oss med tilhengeren, forteller Mikalsen.

Selv havnet han i kunstig koma i ti dager, og knuste ankelen.

– Man har jo sine utfordringer. Du aner ikke hvor heldig du er når du er frisk, forteller han.

Likevel er savnet etter datteren, fraværet av henne i huset, det vanskeligste å takle.

– Det å miste noen av sine nærmeste… det er helt forjævlig. Tenk deg at det er helt stille. Du kommer aldri til å høre fra dem igjen.

For Mikalsen har samtaler med andre som har opplevd lignende vært avgjørende for å på et eller annet vis komme seg videre i livet.

– For meg har det vært viktig å fortelle. Fortelle, fortelle, fortelle og fortelle, enda en gang.

Han vet bedre enn noen hvordan familien har det etter ulykken i Vågsbygd. Tankene hans går til alle de berørte.

– Jeg føler sånn med de som har opplevd dette. Det er jo flere parter, de som forårsaket det og de som har mistet noen. Tankene våre går til alle de pårørende, sier han.

Selv om han aldri blir ferdig med tapet av datteren, har han funnet en måte å leve med det på. Det tror han er viktig.

– Man blir aldri ferdig med det. Man lærer seg å leve med de opplevelsene man har.