7. mars blir aldri det samme igjen for Morad Poor. På sønnens skolevei ble han møtt av en grufull dramatikk tirsdag morgen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Det har vært en veldig, veldig trist dag. Jeg kommer aldri til å glemme denne dagen.

Morad Poor skulle kjøre sønnen sin til skolen. Klokken var litt over åtte da han får øye på mobilkranen som står ved toppen av bakken, like ved Karrus barnehage. Bilen ser i utgangspunktet ut til å stå i ro, og det står to menn utenfor; en foran og en bak, forteller Poor.

Bakgrunn: Gutt (5) døde etter kranulykke

– Jeg la merke til det da bilen begynte å røre på seg, sier han.

– Det så ut som de lekte i snøen



Han forteller at mannen står på baksiden når kranbilen begynner å skli forsiktig. Den står i en nedoverbakke. Farten øker. Mannen løper ned mot bunnen av bakken, der det står tre mennesker. En mor og to små barn.

– Det så ut som de lekte i snøen, forteller Poor.

Bilen begynner å skli ned. Mannen som var på baksiden av bilen løper nedover for å advare de tre. Men bilen kommer fort. Poor ser at mannen prøver å veive de vekk, men han rekker det ikke. Bilen kjører først på mannen, men han kommer seg vekk like etterpå. Da har bilen rukket å kjøre på de to barna.

– Det var glatt overalt, forteller Poor til VG på ulykkesstedet.

Poor får med seg dramatikken i det mannen kommer seg ut og forsøker å hjelpe barnet. Gutten er klemt mellom fjellskrenten og bilen. Poor ringer politi og ambulanse, samtidig som han forgjeves forsøker å skjerme sin egen sønn for synet av bilen og den inneklemte gutten.

– Først tenkte jeg at alle tre hadde mistet livet. Du vet, den bilen. Den var så stor, forteller Poor, tydelig preget av hendelsen.

– Barn kan ikke gjøre noe



Men like etter kommer jenta på tre år ut fra under bilen. Hun har fått et skrubbsår i panna. Like etterpå kommer politi og ambulanse, og området blir sperret av.

Kranbilsjefen om dødsulykken: Gjør vondt i kropp og sjel

Senere denne tirsdagen får Poor vite at gutten døde av skadene han pådro seg etter ulykken. Selv har han ikke orket å gå på jobb. Istedenfor har han brukt dagen på å forklare hendelsen for politiet, for deretter å snakke med sønnen sin om hva det var som skjedde. Det har vært tøft.

– Jeg klarte ikke gå på jobb. Jeg snakket med politiet klokken ti, og etter det hentet jeg sønnen min og dro på lekeplassen. Vi har snakket om det som har skjedd.

– Er han død?, spurte sønnen hans.

– Jeg vet ikke, svarte Poor.

Selv kom Poor til Norge for første gang i 2007, og har bodd her fast siden 2011.

– Dette har vært veldig, veldig vanskelig og trist. Jeg har opplevd krig og katastrofer, men dette er noe annet. Voksne kan passe på seg selv. Men barn er hjelpesløse, de kan ikke gjøre noe. Det gjør vondt i hjertet å tenke på, sier Poor.