Ny velt i Sildesvingen - over 50 tønner med sildefileter lå strødd

Midt i Inndalssvingen i Agdenes forsvant flere titalls tønner med sildefileter fra semitraileren og rett ut i veibanen mandag kveld. Ingen skal ha forsynt seg av den næringsrike lasten.

– Ikke andre enn måker som satte stor pris på silden som lå strødd i veien, sier Roald Tangvik (60) til VG.

Han kom kjørende med bilen sin på fylkesvei 710 i Ingdalen like etter at en sidedør på den finske semitraileren ga etter for sildetønnene.

Semitraileren skal ha inneholdt over 50 tønner med sild, ifølge Adressa.no som omtalte saken først.

– Dette er tredje gangen i løpet av de siste årene at sildebiler velter på denne veistrekningen, ifølge Tangvik.

Uttalelsen bekreftes av flere lokalkjente som VG har kontaktet.

Vant med sild i svingen



Inger Lise Ingdal, som er grunneier like ved ulykkesstedet, beskriver svingen som en nesten 90 graders krapp sving med stor stigning.

– To sildetransporter har tidligere veltet i denne svingen. Det som skjedde mandag kveld, er ihvertfall den tredje sildetransporten som i biluhell etterlater seg sild i veien og veikanten her, sier Ingdal til VG.

Både hun og Geir Håvard Ingdal sier det kunne gått virkelig ille dersom det hadde kommet motgående trafikk akkurat da sildetønnene ramlet ut av semitraileren.

– Det var ren flaks at det ikke kom biler imot da dette skjedde, bemerker Inger Lise Ingdal.

Fratatt førerkortet



Hun var noen minutter redd for at den salte silden rant ut på hennes nysådde åker like ved veien.

– Men også det ser ut til å ha gått bra, konstaterer hun.

Trude Karlsson ved Sør-Trøndelag politidistrikt opplyser at sjåføren av den finske semitraileren vil bli fratatt førerkortet.

– Vi vil undersøke om det var noen form for svikt i dørkonstruksjonen, men sjåføren har et ansvar for å forsikre seg om at lasten er trygg, sier Karlsson til Adresseavisen.

Bilen hadde hentet sildefiltene hos Grøntvedt Pelagic på Brekstad i Ørland.