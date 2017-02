MC-fører døde etter å ha hatt politiet på hjul – saken henlagt av Spesialenheten

Mannen i 50-årene passerte en sivil politibil under utrykning før ulykken, og kan ha oppfattet at de var sendt etter ham, mener Spesialenheten.

Ulykken skjedde natt til 20. april i fjor, da motorsyklisten kjørte gjennom en rundkjøring foran en sivil politibil som allerede var i utrykning, ifølge Spesialenheten.

Fordi mannen i 50-årene kunne ha oppfattet at politibilen var etter ham, og ikke på et annet oppdrag, ble Spesialenheten koplet inn. I forrige uke kom de frem til at det ikke hadde skjedd noe straffbart fra politiets side.

Bakgrunn: Motorsyklist kjørte fra politipatrulje og krasjet - døde av skadene

Forsøkte å stanse ham



De to kjøretøyene skulle samme vei ut av rundkjøringen, men motorsyklisten økte ifølge politiet hastigheten og kjørte fra politipatruljen.

«Det kunne fremstå som at MC-føreren trodde at politiet kjørte i utrykning på grunn av ham. Den utrykningskjøring som ble foretatt var knyttet til et annet oppdrag og fremsto velbegrunnet», skriver Spesialenheten i sitt sammendrag om saken.

Tjenestepersonene i den sivilie politibilen forsøkte å stanse motorsyklisten ved å signalisere med sirenene, fremkommer det videre. De hadde begge lav fart på dette tidspunktet, men motorsyklisten akselererte brått etter dette, og politibilen avbrøt forsøket på å stanse ham.

Døde natten etter



– Kort tid etter melder patruljen at mannen har kjørt av veien og er alvorlig skadet. De gir førstehjelp på stedet inntil ambulansen kommer, og får også hjelp av en lege som på sin fritid passerte stedet, sa operasjonsleder Tormod Kristiansen til VG i april i fjor.

Mannen døde av skadene på sykehus påfølgende natt, og Spesialenheten ble orientert om ulykken fordi patruljen var under utrykning, noe som ifølge Kristiansen kunne oppfattes som forfølgelse.

«De opplysninger som har fremkommet om politiets hastighet, avstand til motorsykkelen og bruk av signalanlegg ga ikke holdepunkt for at politiets opptreden var uforsvarlig», konkluderer Spesialenheten.