Lastebil krasjet inn i hage i Trøgstad: – Bare flaks at ingen ble skadet

Autovernet som er satt opp utenfor husene til Karl Thorbjørn Hunes (48) og Per Werner (61) hadde lite å stille opp med da en 26 tonn tung lastebil kom susende.

– Vi satt i stua da det plutselig kom en veldig høy lyd. Jeg synes det hørtes ut som et fly som styrtet. Så kom det et voldsomt smell, og jeg løp til vinduet. Der lå det en stor trailer i hagen, og vi ble selvfølgelig bekymret for hvordan det hadde gått med sjåføren, sier Karl Thorbjørn Hunes (48) til VG.

Sammen med kona løp Hunes ut for å se hvordan det gikk med føreren av lastebilen som like før klokken 19 mandag kveld hadde kjørt av riksvei 22 på Bånes i Trøgstad.

Det viste seg at autovernet har gått rett igjennom førerhuset på passasjersiden, men ifølge politiet var sjåføren kun lettere skadet.

– Det er jo bare flaks at ingen ble skadet, hverken han eller noen av oss som bor her, sier 48-åringen fra Trøgstad, og forteller at han og familien daglig går langs veien til postkassen, skolebuss og for å gå tur med hunden.

KRASJET: Det gikk heldigvis bra med både sjåføren og de som bor i husene, men autovernet som ble satt opp som en beskyttelse hadde lite å stille opp med mot den 26 tonn tunge lastebilen. Foto: Freddie Larsen

– Hjelper ikke med autovern



I løpet av de årene han har bodd i huset langs riksveien har det ved flere anledninger hendt at kjøretøy har kjørt av veien og enten krasjet i hagen eller langs husveggen hans, forteller han.

Han sier det for det meste handler om at folk har for stor fart.

– Enten så sklir de av veien på vei ut av svingen, eller så har de for stor fart inn i svingen, sier Hunes, og forteller at det ble satt opp autovern langs husveggene sommeren 2009.

– Men det hjelper ikke med autovern når det kommer så tunge kjøretøy som dette.

Mandag kveld var han ute og kikket på skadene etter ulykken. I tillegg til at hagen og et gjerde ble ødelagt, ble også nabo Per Werners (61) leskur for søppelbøttene og et tre smadret. De to naboene mistet mandag kveld elektrisiteten i flere timer da traileren kuttet strømledningen i krasjet.

2014: Slik så det ut på Bånes etter at en bil kjørte av veien rett ved huset til Hunes i 2014. Foto: Freddie Larsen

Håper at tungtransport ikke får kjøre der



– Hadde det ikke vært for at det regnet så kunne vi like gjerne ha vært ute i hagen. Vi benytter oss mye av den på sommeren, og jeg skulle egentlig stått på en stige og malt husveggen i dag. Heldigvis gjorde jeg ikke det, sier 48-åringen som bor sammen med sin kone og deres to barn på 14 og 18 år.

Naboen Werner (61) var derimot ikke hjemme da ulykken skjedde, men da VG pratet med ham sent mandag kveld hadde han blitt møtt av at lastebilen sperret hele innkjørselen til huset hans.

– Etter alle ulykkene har det alltid ligget i bakhodet at en trailer kan miste kontrollen og skli rett inn i husveggen. De første syv årene vi bodde her tror jeg det var nesten 20 ulykker. Men etter at vi fikk autovernet i 2009 har jeg følt meg litt tryggere. Helt frem til i dag, sier Werner til VG.

– Jeg håper at det kan settes en stopper for at tungtransport kjører her. Sammenlignet med motorveien er dette som krøttersti å regne, med mange svinger og hus nærme veien, sier Werner.

Da VG snakker med Werner igjen dagtid tirsdag er traileren fortsatt ikke flyttet fra stedet, og veien er stengt.

– Det beviser hvor kompliserte og vanskelige redningsaksjoner det kan være på denne veien, sier han.

Politiet: – Ukjent årsak



Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Steffen Øvstedal, sa til VG mandag kveld at årsaken til ulykken fremdeles ikke er kjent.

– Traileren veltet etter å ha fått en feilplasseringene på hjulene, som at de kom utenfor veibanen. Fra patruljen som var på stede var det snakk om at det hadde vært glatt på veien, men om det er årsaken til ulykken vet jeg ikke, sier Øvstedal, og legger til at han ikke kjenner ulykkeshistorikken til stedet der utforkjøringen skjedde.

– Traileren var lastet med 26 tonn søppel, så det er snakk om en tung farkost. Det vil ta noe tid å få den fjernet fra stedet, så veien vil være stengt til minst midnatt, sier operasjonslederen og opplyser at lastebilen var svenskregistrert med polsk sjåfør.

Ønsker ikke å stoppe tungtransport

Ordfører i Trøgstad kommune, Ole André Myhrvold (Sp), forteller at kommunen har jobbet med strekningsvise utbedringer, men ikke kommet fram. Han viser til at det i Nasjonal Transportplan er ført opp en konseptvalgsutredning.

– Det betyr at man har innsett at det er behov for å gjøre noe. Det er en av de få nord-sør-forbindelsene på Østlandet som staten har definert som stamvei, og da må de ta ansvar for å sørge for at veiene er gode, sier han.

Han legger til at en slik utredning kan ta mange år, og at kommunen derfor har vært i kontakt med Statens vegvesen om å utbedre veien. Hvilke tiltak som eventuelt bør gjøres vil ikke ordføreren spekulere i, men nevner breddeutvidelse og midtdelere.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke å sperre veien for noen. Det trengs en vei som går utenom Oslo, sier Myhrvold.

Heidi Haakaas i avdeling for veivedlikehold i Trøgstad kommune ønsker ikke å uttale seg om saken. VG har vært i kontakt med Statens vegvesen, som ikke har kunnet kommentere denne saken tirsdag.