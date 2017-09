Lastebil kjørte av veien: – Føreren spratt ut!

Her kunne det gått fryktelig galt for en lastebilsjåfør på Darbu i Øvre Eiker.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Her er det ikke bare å sette seg på bakre støtfanger og vippe den opp akkurat. Vi har bedt om hjelp fra en eller to tungbergere og en kran. Dette vil ta tid, konstaterer operasjonsleder Olav Myrvold i Sør-Øst politidistrikt.

E134 gjennom tettstedet Darbu i Øvre Eiker kommune ser derfor ut til å forbli helt eller delvis sperret i en stund fremover.

Heldigvis er det også de eneste konsekvensene av en ulykke som raskt kunne blitt langt mer dramatisk.

– Føreren spratt ut av lastebilen og fremstod helt uskadet. Han er likevel fraktet til Drammen sykehus for en sjekk. Jeg regner med at han har fått seg en ganske kraftig overraskelse, sier Myrvold.

Politiet har ikke rukket å avhøre mannen, en nordmann bosatt på Romerike, men flere vitner har forklart hva de så. Sporene på veien støtter også oppunder politiets teori.

– Det virker som han har holdt fartsgrensen på stedet, som er 80 km/t, men så har han plutselig krysset veien, kjørt gjennom gjerdet og utfor på venstre side av broen.

– Den var heldigvis tom for last. Det tror jeg føreren er veldig glad for nå, sier han.

Landeveien beskrives som tørr og sikten som god. Hva ulykken har skyldtes, håper politiet å få svar på når sjåføren er klar til å avhøres.