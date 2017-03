KRISTIANSAND (VG) Det er en sjokkpreget dag i Kristiansand. Tankene er mange og vonde for de berørte partene.

Daglig leder i selskapet Nordic Crane, Håvard Jahren, forteller om arbeidsoppgaver som har vært mildt sagt utenom det vanlige.

– Dette er selvfølgelig helt forferdelig. Vi lurer fryktelig på hva det er som har skjedd, sier han når VG møter ham i selskapets lokaler i Kristiansand.

– Det verste man kan oppleve



Han har 18 ansatte. I dag forsøkte en av dem å redde livet til en femåring, men uten hell. Like før ulykken skjedde, skal de to inne i kranbilen ha merket at de mistet kontroll på den. Da de oppdaget hva som var i ferd med å skje, skal den ene av de to ha gått ut og prøvd å holde folk unna området. Det førte til at han selv skled under bilen. Samtidig havnet en femåring også i klem mellom fjellskrenten og kranbilen.

Han ble sendt til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene.

Tross skadene den ansatte fikk, forteller Jahren at det er de to ansattes psykiske påkjenninger som er de tøffeste.

– De har det psykisk vanskelig nå. Vi har fått hjelp av kriseteamet, og kommer til å følge opp dette videre, sier han.

Jahren opplever det hele som svært tragisk.

– Det er helt forferdelig, det gjør vondt for kropp og sjel. Nå prøver vi å avreagere og sitte og prate sammen, sier den daglige lederen.

Han har bedt de ansatte komme inn på jobb denne tirsdagskvelden. Nå handler det om å komme over sjokket. Resten tar de i dagene som kommer.

– Dette er det verste man kan oppleve i denne bransjen. Det er vondt å sitte med de dagene foran seg.

Tross noen vanskelige timer på jobb, går Jahrens tanker først og fremst til familien til femåringen, som nå teller ett medlem mindre.

– De må jo være helt knust nå. Dette unner jeg ingen å oppleve, sier han, før han går inn til medarbeiderne sine for å prate om det som har skjedd, og være sammen.

KOMMUNEN: Fungerende oppvekstdirektør i Kristiansand, Svein Tore Kvernes. Foto: LISE SKOGSTAD

– Det er viktig å snakke med barna



Fungerende oppvekstdirektør i kommunen, Svein Tore Kvernes, møter også ansatte denne kvelden, i tillegg til foreldre som ønsker å komme til barnehagen. Han beskriver arbeidsdagen han har lagt bak seg som trist.

– Det har vært en veldig spesiell og veldig trist dag. Tankene mine går først og fremst til de pårørende som har mistet et barn. Det har preget alle i dag, sier han.

Sammen med de ansatte skal han i kveld følge opp både de og foreldre. Mye av tiden kommer til å gå på hvordan man snakker med barna om det som har skjedd.

– Det er viktig å snakke med barna om dette, og se barna. Heldigvis har de hatt en relativt normal dag, tross alt, forteller han.