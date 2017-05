Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann

Fylkesordfører Roger Ryberg opplever folk som nervøse og forbannede for situasjonen i Oslofjordtunnelen etter lastebilbrannen fredag, og ber Statens vegvesen ta grep. Det er de ikke så interessert i.

Fredag tok en lastebil fyr i Oslofjordtunnelen, en tunnel som beskrives som bratt, tungt trafikkert og potensielt farlig. Heldigvis ble ingen alvorlig skadet. Tunnelen er stengt to til tre uker fremover – en situasjon fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i Buskerud mener det er umulig å leve med.

– To branner på noen uker og nesten 300 stengninger på ett år viser hvor kritisk dette er. Jeg opplever folk i distriktet som nervøse og forbannede. Denne tunnelen er ekstremt viktig for pendlerne, og vi kan ikke leve med at den ikke er trygg, sier Ryberg til VG.

STILLER KRAV: Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap). Foto: Torbjørn Tandberg / Buskerud fylkeskommune

Ber veivesenet ta regningen

Han etterlyser umiddelbare sikkerhetstiltak, og ønsker det skal etableres fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunnelen, og at det kommer skannere i begge ender som kan plukke opp faresignaler som varmgang i tungtransport. Regningen bør veivesenet ta. For å få til dette har han og fylkesordføreren i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen førstkommende tirsdag.

– Med disse tiltakene kunne ulykken på fredag enkelt vært unngått, eller vesentlig begrenset, pengene finnes så det trenger ikke ta lang tid heller, sier Ryberg, og viser til at det ble innkrevd bompenger lenge etter at tunnelen ble nedbetalt.

Disse står enn så lenge på bok, holdt av til et eventuelt nytt tunnelløp.

Kommunalt ansvar

Statens vegvesen sier til VG at det neppe blir aktuelt å betale for tiltakene som etterlyses.

– Brannsikkerhet er et kommunalt ansvar. Vi har drøftet dette med vertskommunene ved en rekke anledninger. Vi har over 30 tunneler med tilsvarende stigning i Norge, og det blir ikke naturlig å sponse sikkerheten i enkelte av dem, sier kommunikasjonssjef Kjell Bjørn Vinje.

Dette svaret er ikke fylkesordfører Ryberg fornøyd med.

– Dette er veldig arrogant. Man kan ikke skyve små kommuner foran seg når det kommer til kritisk sikkerhet på en svært tungt trafikkert riksvei. Det er ingenting i veien for at de tar initiativ her, og når det står flere hundre millioner klare på bok forventer jeg litt smidighet, sier han.

–Harde ord



Oslofjordtunnelen går gjennom Frogn kommune i Akershus og Hurum i Buskerud. Ordførerne her vil også ha veivesenet på banen.

– De bør ta på alvor at befolkningen og næringslivet er oppriktig bekymret. Jeg synes det vil være svært arrogant av veivesenet at de avviser å jobbe sammen med oss for øket sikkerhet. De forebyggende tiltakene bør være veivesenets ansvar mens vi selvsagt har brannberedskapen med våre lokale brannvesen, sier Monica Vee Bratlie.

Hennes kollega i Frogn, Odd Haktor Slåke (H), reagerer slik på at sikkerheten i Oslofjordtunnelen skal være et kommunalt ansvar:

– Det var harde ord. Dette er en av de viktige transportårene i Norge, og at kommunen skulle være ansvarlig for brannsikkerheten, synes jeg egentlig høres veldig merkelig ut, sier Slåke.

Skeptiske til å påta seg andres ansvar

Direktør Nils Audun Karbø i veiavdeling Akershus stiller seg uforstående til kritikken fra ordførerne.

– Vi er naturligvis opptatt av sikkerhet i tunnelene, og brannsikkerhet og beredskap i samarbeid med de forskjellige etatene, sier han til VG.

Noen av strakstiltakene fylkesordfører Ryberg forlanger utredes allerede, sier avdelingsdirektøren, men han kan ikke love at veivesenet vil betale for dem.

– Vi vil selvsagt lytte til innspill, men på generelt grunnlag er vi veldig skeptiske til å ta på oss det økonomiske ansvaret for ting andre etater egentlig skal betale for, sier Karbø.

Sender hastebrev

For å utbedre situasjonen i Oslofjordtunnelen er det satt av penger i Nasjonal transportplan for å bygge et nytt tunnelløp parallelt med det gamle. Statens vegvesen har på sin side anbefalt bro, noe som vil bli dyrere, sikrere og ta lengre tid.

Ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap), og ordfører på Nesodden, Nina Sandberg (Ap), sier til NRK at de vil sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), der de etterspør en redegjørelse av hvor mye de hyppige driftsstansene i tunnelen koster samfunnet – for å kunne sammenligne med kostnadene av en bro.

Røyken-ordfører Eva Norén Eriksen (H) sier til NTB at hun ønsker et nytt tunnelløp først, for så å bygge bro.

Opp til Stortinget

Da Solvik-Olsen var i Dagsrevyen på NRK påpekte han at det var opp til Stortinget å ta avgjørelsen, men han argumenterte for at et nytt tunnelløp både vil være billigere og kunne stå ferdig tidligere enn en bro.

– En bro vil ta mye lengre tid, og vil koste rundt 10 milliarder kroner mer. Det er heller ikke enighet blant ordførerne på begge siden av Oslofjorden om hva som er beste løsning, sier Solvik-Olsen til kanalen.

Fylkesordfører Ryberg sier han helst ser det bygges bro, men først og fremst ønsker at det tas en beslutning og at arbeidet settes i gang.

– Det var Guds lykke at det ikke var flere i tunnelen da lastebilen brant. Heldigvis gikk det bra. Neste gang kan det like gjerne gå ille. Det frykter jeg, og det frykter alle som bruker tunnelen her i distriktet, sier han.