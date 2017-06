Gangbro kollapset i Lørenskog

Veien er sperret og nødetatene har rykket ut.

En gangbro har kollapset over Bjørndalsveien på Rasta i Lørenskog, melder politiet på Romerike på Twitter. Veien er fullstendig sperret. Nødetatene har rykket ut til stedet.



– Det kan ha vært en lastebil som har vært borti gangbrua. Broen har falt ned, delvis oppå lastebilen. Sjåføren er uskadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Per Stenslet, til VG.

Ifølge politiet har latsebilen hatt kranen litt for høyt, slik at den har kollidert med broen. Som følge av dette har gangbroen kollapset, og flere meter av den har falt ned på bakken, skriver NTB.

Stenslet forteller at det ikke var noen oppå broen da den kollapset. Det er heller ikke meldt om personskader.

– En del meter av broen har falt ned. Vi kan ikke se at noen er skadet, men har rekvirert hund fra Oslo for å bistå i søk for å undersøke, sier Stenslet.



Like etter klokken 22.20 opplyser politiet at nødetatene har søkt under broen, uten funn.

– Det er ingenting som tyder på at noen har kommet til skade, twitrer politiet.

André Sunde-Nilsen (42) bor like ved gangbroen. Han var i ferd med å legge ungene da han hørte et kraftig brak og noen skrape-lyder.

– Jeg trodde først at det var et tog, men etter å ha lagt ungene gikk jeg ut og kikket. Da så jeg at hele midt-delen av broa hadde falt ned, sier han til VG.

Han sier det var flaks at det gikk så bra som det gikk.

– Det var kjempeheldig at det ikke var noen på broen, og at sjåføren kom seg helskinnet ut, sier han, og legger til:

– Man blir litt skjelven. Jeg har små barn på seks og åtte år – hva kunne skjedd hvis de hadde vært ute lekt, og var på vei hjem? Gangbroen er 30 meter unna huset vårt, legger han til.