Foreldre kritiserer politiet: Har drevet egen etterforskning etter sønnens død

ASKØY (VG) Jøran Bjånes (17) fikk skylden for ulykken som kostet ham livet. Foreldrene mener politiet ikke gjorde nok for å finne ut hva som skjedde da sønnen omkom.

– Det er gjort så mange feil i denne saken. Politiet gjorde en slett jobb - og vi følte oss totalt avvist da vi begynte å stille spørsmål, sier ekteparet Bjørn (48) og Janne Bjånes (49) til VG.

I over fire år har de drevet sin egen etterforskning for å finne ut hva som skjedde da sønnen omkom i en trafikkulykke på Ramsøy på Askøy 9. januar 2013.

– Vi har hele tiden følt at politiet ikke var interessert i å høre på oss. Det har vært en tung vei å gå, sier ekteparet, som har brukt over 100.000 kroner på advokat- og eksperthjelp i løpet av de siste fire årene.

OMKOM: Jøran Bjånes var bare 17 år gammel da han omkom i ulykken på Askøy i januar 2013. Foto: Privat

Jøran var eldst i en søskenflokk på fire, og beskrives som en sprudlende og kreativ gutt som hadde mopeden som sin store lidenskap.

– Han bodde nærmest i garasjen. Det var enten skruing eller kjøring, sa soknepresten da Jøran ble gravlagt fra Tveit kirke ni dager etter ulykken.

Det siste 17-åringen gjorde før han satte seg på scooteren for å kjøre en tur på nærbutikken med to kompiser, ti minutters kjøring fra foreldrenes hjem på Hauglandshella, var å lese til teoriprøven for lett motorsykkel. Det sertifikatet skulle han aldri få.

På vei tilbake fra butikken kolliderte han med en personbil. Jøran fikk massive knusningsskader i brystregionen, og ble erklært død av ambulansepersonellet som kom til stedet.

TOK NOTATER: Bare en time før han omkom, øvde Jøran Bjånes (17) til teoriprøven for lett motorsykkel. Dette er notatene han tok før han kjørte hjemmefra. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Flyttet kjøretøyene



I rapporten fra vegvesenet ulykkesanalysegruppe (UAG) står det at Jøran kom over i feil kjørebane etter å ha kuttet svingen, og at han deretter kolliderte med den møtende personbilen.

Ifølge UAG-rapporten hadde Jørans trimmede moped en hastighet på over 50 km/t, som var fartsgrensen på stedet, da ulykken skjedde.

Bjånes mener ulykken ikke kan ha skjedd på den måten vegvesenet har konkludert med.

– Vi testkjørte strekningen med moped og fant at det ikke var mulig å kjøre raskere enn cirka 30 km/t i denne svingen, mens vegvesenet hevder farten var nesten dobbelt så høy. Det henger ikke ihop.

Da redningsmannskapene kom til ulykkesstedet, ble både bilen og mopeden flyttet, for å gi ambulansehelikopteret plass nok til å lande, ifølge saksdokumentene.

– Dette har ikke politiet tatt høyde for i sine beregninger, og det er ikke med i skissene som ble utarbeidet. Forskjellen mellom skissene til politiet og vegvesenet er på hele seksten meter, påpeker Bjørn Bjånes.

FANT PANSERET: Bjørn Bjånes har panseret på ulykkesbilen oppbevart hjemme. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han har brukt utallige timer på å granske ulykken som kostet sønnen livet. Han har saumfart ulykkesstedet, jaktet på vitner, snakket med eksperter og presset på for å få vegvesenet til å gjøre nye undersøkelser av ulykkesbilen. I vinter kontaktet han også Spesialenheten for politisaker.



– Har ikke gjort nok



– Politiet har ikke gjort nok for å finne ut hva som skjedde, og det bør granskes, sier Bjånes, som mener sporene og funn av vrakdeler på ulykkesstedet tyder på at treffpunktet var et annet enn det etterforskningen konkluderte med.

Politiet henla straffesaken, med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist». Ekteparet Bjånes klaget på avgjørelsen, men statsadvokaten i Hordaland opprettholdt politiets henleggelse etter å ha foretatt en gjennomgang av saken.

I en rapport som er utarbeidet av privatetterforsker Finn Abrahamsen, hevder den tidligere politiavdelingssjefen at etterforskningen av ulykken har vært mangelfull og upresis. Han mener etterforskningen mangler en objektiv holdning.

BISTÅR FORELDRENE: – Flere opplysninger fra vitner skulle ha vært ettergått nærmere, sier advokat Stig Nilsen. Bildet er tatt i 2014 i forbindelse med den såkalte Monika-saken i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Deler av politiets uttalelse bærer preg av at man tidlig slo seg til ro med at føreren hadde kommet i høy hastighet og kuttet svingen. Politiet har etter min mening trukket en forhastet og enkel konklusjon. Her har det oppstått det man beskriver som et tunnelsyn.

Til VG sier Abrahamsen at politiet burde vært mer nøye med å sikre åstedet.

– Politiets tegning er ikke riktig. Tegningen viser hvor bilen sto etter at politiet selv hadde trillet den fremover cirka 20 meter. Mopeden var flyttet av andre fra veibanen og inn til et steingjerde få meter bak bilen. Regelen er at hvis noe skal flyttes, skal det markeres, slik at tegningene viser situasjonen slik den faktisk var.

Han trekker også frem andre forhold som han mener det er grunn til å kritisere og stille spørsmål ved, blant annet at politiet skal ha uttalt på ulykkesstedet at politiet allerede var klar over hvordan ulykken hadde skjedd.

KRITISK: Tidligere sjef for voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen, har skrevet en rapport om ulykken der 17 år gamle Jøran Bjånes omkom. Han mener saken bør gjenopptas. Foto: Ole Nenseth Olsen , VG

Advokat Stig Nilsen, som har bistått ekteparet Bjånes, er enig i at deler av etterforskningen i saken fremstår som mangelfull.

– Har ikke sikre svar



– Det er kritikkverdig at politiet ikke foretok en kartlegging av ulykkesstedet før kjøretøyene ble flyttet. Vi har ikke sikre svar på hva som var treffpunktet mellom kjøretøyene, og spor i rekkverket tyder på at treffpunktet kan ha vært et annet enn det politiet har lagt til grunn.

Det er også en svakhet ved politiets arbeid at ulykkessjåføren fikk ha kontakt med andre vitner før han ble avhørt av politiet, mener Nilsen, som understreker at han kom sent inn i prosessen.

Han mener politiet dessuten burde ha ettergått motstridende vitneforklaringer fra avdødes kamerater og en slektning av ulykkessjåføren som tilfeldigvis var i nærheten.

– Disse burde ha vært avhørt på nytt. Det er også flere opplysninger fra vitner som skulle ha vært undersøkt nærmere. Resultatet av alt dette er at familien står tilbake med mange ubesvarte spørsmål, og en følelse av unnfallenhet fra politiets side.

HJELMEN: Foreldrene har tatt vare på hjelmen Jøran Bjånes (17) hadde på seg da han forulykket. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Politiet: – Vil ikke svare



VG har stilt en rekke spørsmål om saken til Askøy-lensmann Odd Dale, som viser til saksansvarlig jurist Katharina Fenc Nesse i Vest politidistrikt. Hun sier at hun på grunn av taushetsplikten ikke kan svare på noen av spørsmålene.

I et brev til ekteparet skriver politiinspektør Elisabeth Soglo at en slik sak kan gjenopptas dersom det blir oppdaget bevis av vekt.