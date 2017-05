Flere kjøretøy har krasjet inn i hagen til Vidar

Mandag skjedde det igjen. En bilfører mistet kontrollen og kjørte rett gjennom hekken og inn i hagen til Vidar Søgnen (54).

– Dagen før hadde vi hatt med tre av barnebarna på en liten dugnad. Da var vi i hagen store deler av dagen. Og litt tidligere mandag så var kona mi alene og klippet hekken. Det er jo bare flaks at dette ikke skjedde når noen var der, sier Vidar Søgnen fra Askim i Østfold.

HAR FÅTT FLERE BILER I HAGEN: Vidar Søgnen (54) fra Askim. Foto: PRIVAT

Mandag rundt klokken 18 kom en stasjonsvogn susende gjennom hekken og krasjet inn i hagen til 54-åringen. Det viste seg at føreren ikke var edru.

– Vi fikk melding om en bil som hadde kjørt av veien. Bileier gikk fra stedet til fots, men vi hadde kontakt med et vitne som fulgte etter fører. Vi fikk tak i han og tok ham med til politistasjonen. Han var beruset, hadde over 2 i promille, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Pål-Andre Thorsby, til VG.

Bilføreren er en mann i 30-årene. Han fikk førerkortet inndratt og politiet har anmeldt saken.

Husker du? Bil løpsk i boligområde

– En fortvilet situasjon



Men det er ikke første gang Søgnen opplever bilulykker like ved husveggen. For to år siden, i januar 2015, veltet en trailerhenger inn i hagen, ifølge Smaalenenes Avis (krever innlogging) som omtalte saken først.

Veien var glatt, føreren fikk sleng på hengeren og mistet kontrollen.

2015: Slik så det ut da en trailersjåfør fikk sleng på hengeren på det glatte føret i januar 2015. Foto: Freddie Larsen

– Det var ganske ekkelt. Det var noen i huset da det skjedde, så det var jo ingen hyggelig opplevelse, sier Søgnen, og legger til:

– Jeg har bodd her i 18 år, og på de årene har jeg opplevd at syv biler har kjørt inn på eiendommen min. Det er en ganske fortvilet situasjon, og da jeg så bilen nå, ble jeg faktisk ganske sint. Det kan jo skje en alvorlig ulykke, og selv om vi ikke går og tenker på dette hver dag, så blir vi jo nå minnet på at vi er utsatt når vi er i hagen.

Øst politidistrikt opplyser til VG at blant trafikale problemer som er registrert på Søgnens adresse, er også en hendelse fra 2009 hvor en bil kjørte inn i en lyktestolpe.

Flere løpske biler: Mann dundret inn i husvegg i Sandefjord || Bil krasjet høyt oppe på husvegg

Fikk avslag



Søgnen tror grunnen til at flere har kjørt ut er fordi det rett før huset er en bakketopp, før det kommer en krapp sving. Etter trailervelten i februar 2015 forsøkte han å få satt opp autovern langs veien mot eiendommen hans, men Statens vegvesen avslo.

– Begrunnelsen for avslaget var at det ikke var farlig for biler å kjøre ut her, og da får man ikke autovern. Istedenfor har de asfaltert på nytt og hevet veien slik at kurven ikke skal falle ned mot eiendommen. Men det har jo åpenbart ikke hatt noen effekt. Men jeg gir meg ikke, jeg tar heller kampen med Vegvesenet enn å flytte herfra, sier Søgnen.

VG har sett brevet fra Statens vegvesen der de opplyser at deler av det eldre veinettet dessverre har ulike feil på utformingen, men at de ikke har midler til å rette alle kurver med feil tverrfall.

Etter at han igjen fikk en bil gjennom hagehekken i går, tok Søgnen kontakt med Statens vegvesen på nytt i dag.

– Nå fikk jeg høre at de skal vurdere om vurderingen fra 2015 var riktig. Jeg ble delvis lovet at jeg skulle høre fra dem i løpet av uken, sier han.

Opp til ny vurdering



Overingeniør ved Statens vegvesens seksjon for plan og trafikk i Østfold, Odd Ketil Bjerkan, bekrefter overfor VG at de på nytt vil vurdere muligheten for å sette opp autovern. Det til tross for at Vegvesenet gjorde det han omtaler som en mindre utbedring av svingen ved eiendommen i 2015.

– Stemmer det at det ikke ble satt opp autovern ved hagen til Vidar Søgnen i 2015 fordi Statens vegvesen mente det ikke var farlig for biler å kjøre ut der?

– Vi må alltid ta i betraktning at man kan få en annen type hendelse dersom en bil kjører på et rekkverk. Det kan være farligere å kjøre på rekkverket og bli slengt over i motsatt kjøreretning, enn å kjøre ut, sier Bjerkan.

– Blir det ikke tatt i betraktning at det kan være farlig å bo akkurat der bilene kjører ut?

– Det blir en annen vurdering. I tettbygd strøk med fartsgrense på 50 kilometer i timen er det ikke normalt å sette opp rekkverk. Men enkelte steder kan ligge i grenseland. Dette kan være et slikt sted.

– Hører Vidar Søgnen fra dere igjen i løpet av uken?

– Han skal få et svar i løpet av uken.