Fikk bilen totalvraket etter motorstopp på E6

Da bilen til Thomas havarerte på E6, gikk han ut for å ringe redningsbilen – det skal han prise seg lykkelig for.

Den 34 år gamle trebarnsfaren fra Askim satt alene i varebilen da han plutselig fikk motorstopp på E6 ved Lambertseter i Oslo torsdag formiddag.

– Jeg pleier ikke dele så mye på Facebook, men denne opplevelsen følte jeg var viktig å fortelle om, sier Thomas Lysne til VG.

Han hadde kjørt ut til siden, slik at bilen akkurat var utenfor de hvite stripene, mens han ringte etter hjelp.

Lysne forteller at han følte seg ubekvem mens tungtrafikken dundret forbi, og besluttet deretter å forlate kjøretøyet og sette seg i en skråning i nærheten.

– Det var et par semitrailere som kjørte forbi i voldsom fart, og jeg kunne kjenne lufttrykket ta tak i bilen. Det var nok til at jeg følte at det ikke lenger var trygt å sitte der, så jeg fortsatte samtalen utendørs.

Kun minutter senere smalt det.

– Jeg tror det var snakk om fire-fem minutter eller noe sånt, før lastebilen kom dundrende inn i bilen min. Jeg hadde griseflaks og tør ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis jeg ble værende.

Thomas Lysne (34) sier til VG at politiet sa han burde begynne å spille lotto etter flaksen han hadde torsdag formiddag.

Han påpeker at han hadde satt ut varseltrekant og var iført refleksvest.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen kjenner til flere lignende tilfeller av motorhavari, hvor resultatet har vært fatalt.

– Vi har hatt en del dødsulykker hvor bilfører og passasjerer oppholder seg i eller rett ved kjøretøyet mens trafikken går forbi – særlig på hovedveinettet. Her regner ikke folk flest med at det er hindringer som veikryss og tettbebygde strøk, sier Johansen.

Han viser til at det var lyst og tidlig på dagen for den aktuelle ulykken ved Lambertseter, og sier man aldri kan være helt sikker på slike veier, selv om man har satt opp varseltrekant.

– Han opplevde det å sitte i bilen som en risiko, og tok en klok beslutning. Hvis du ikke har noe i bilen å gjøre, så prøv å komme deg unna veibanen og trafikken, sier Johansen.

Torsdag la Lysne ut en Facebook-melding hvor han oppfordret alle som får motorstopp i trafikken til å ikke oppholde seg i kjøretøyet mens man ringer etter hjelp. I skrivende stund har innlegget blitt delt 3.000 ganger, og har over 700 kommentarer.

