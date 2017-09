Ekteparet Bjørnar og Eldbjørg omkom i trafikkulykke

Bjørnar Jonassen (63 ), Eldbjørg Alise Jonassen (61) og hennes mor, Ester Mortensen (85 ), mistet livet under en front-mot-front-kollisjon på E6 i Troms søndag.

Den tragiske hendelsen som skjedde noen kilometer nord for Hatteng i Storfjord kommune, preger hele lokalbefolkning i Kvænangen kommune.

– Det er tragisk det som har skjedd. Vi er i dyp sorg. Jeg har møtt flere i dag, men folk vet ikke hva de skal si. Vi gir bare hverandre en klem. Vi kjenner hverandre alle sammen her, sier ordføreren i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik til VG mandag ettermiddag

I SORG: Ordføreren i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik sier lokalbefolkningen er preget av ekteparets bortgang. Foto: Kjetil M. Skog / Framtid i Nord

Ektepar kjent som hedersfolk



Losnegaard forteller at Eldbjørg og Bjørnar var et ektepar som skilte seg ut, og de betydde mye for mange.

– De er kjente medmennesker av den sjeldne typen. Ekteparet var hedersfolk, sier ordføreren og legger til:

– Eldbjørg og Bjørnar tok vare på de aller svakeste og hadde et brennende engasjement til alle som trengte hjelp. De var aktive både når det gjaldt flyktninger, rusmisbrukere og idrettslag.

Burfjord kirke var åpen fra klokken 19 mandag kveld for å minnes de avdøde, opplyser han.

– Vi har behov for å gi hverandre en klem og det er viktig at vi nå tar vare på hverandre og familien deres, sier Losnegaard.

Gråter for sin kollega



Eldbjørg jobbet i kommunen. Avisen Framtid i Nord har møtt flere av hennes kollegaer, som trillet mange tårer da de snakket om ekteparet.

KANSELLERES: Dette er noen av arrangementene som Eldbjørg hadde planlagt i kommunene. Nå er de alle avlyst. Foto: Kjetil M SKog /Framtid i Nord

– Jeg var på butikken i sted, og på oppslagstavla hang det plakater over ulike arrangementer som skal være. Tre av disse var påført «AVLYST». Og det er ikke bare fordi det er sorg, men fordi Elbjørg var ildsjelen som hadde hengt de opp. Hun hadde en finger med nær sagt over alt, sier den ene som kjenner Eldbjør til Framtid i Nord..

– Jeg husker hvordan hun kom inn på avdelinga, la armen om meg og sa at nå måtte jeg bli med og hjelpe henne litt. Og så gjorde vi jo det, og så fikk vi vaffel, forteller en annen og legger til:

– Og like bak henne kom alltid Bjørnar, enten som sjåfør på bussen hun hadde samla inn penger til eller på el-sykkelen. De var unike.

Syv involvert i ulykken



Ifølge politiet satt de tre personene i samme kjøretøy. Etterforskningen viser at bilen havnet i motsatt kjørefelt, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Mari Marstrander, melder NTB.

Politiadvokaten opplyser at det er begjært obduksjon av bilføreren, samt undersøkelse av bilen. I tillegg skal politiet avhøre vitner og følge opp fornærmede og pårørende.

Totalt syv personer var involvert i ulykken. Av de fire som overlevde ulykken er én kvinne i 40-årene lettere skadet, mens en mann og to gutter i barneskolealder er uskadet, men ble lagt inn til observasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge søndag.