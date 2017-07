Bussen bråstoppet – nå må Camilla gå med gips i to uker

Camilla satt i midten av den stappfulle bussen, da bussjåføren bråstoppet og en kvinne ramlet over henne. Nå må hun gå med gips på ankelen i to uker.

Camilla Lyngen (23) var på vei til en legetime på Akershus universitetssykehus (Ahus), og tok bussen fra Helsfyr i Oslo ved 13-tiden onsdag. På grunn av lite plass, satte hun seg på klappsetene i midtgangen.

MÅTTE LEGGES INN PÅ SYKEHUS ETTER BUSSTUR: Camilla Lyngen var nær ved å måtte operere ankelen etter en busstur onsdag. Foto: Trond Solberg , VG

– Det var stappfullt, og mange måtte stå. Plutselig bråstoppet bussen, og en dame ramlet fremover og traff foten min, som ble klemt mellom et hjørne og henne, forteller Camilla.

Leste du denne? Bussjåfør fratatt lappen etter råkjøring

Kan ha skadet ankelen for livet

Selv kjente hun at hun fikk vondt, men forteller at hun ble sittende på bussen en stund til.

– Men jeg skjønte etter hvert at jeg måtte av, og komme meg i en taxi. Så jeg fikk hjelp av de andre passasjerene til å komme meg av, og bussjåføren betalte taxien til sykehuset, forteller hun.

Camilla ble liggende på sykehuset i flere timer. Hun ble fortalt at hun måtte operere omtrent uansett.

– De trodde med en gang at ankelen var knust, og at jeg måtte operere. Men jeg fikk etter hvert høre at den eneste grunnen til at den ikke er knust er fordi jeg er så ung, og dermed har mer smidige ledd, forteller hun.

Nå er det gips som gjelder de neste to ukene, for å holde ankelen i ro. Deretter er det oppfølging for å unngå varige men. Hvorvidt det skjer, gjenstår å se.

– For alt jeg vet har jeg kanskje en ubrukelig ankel for resten av livet, sier hun.

Hun legger til at hun er glad for at det gikk bra med kvinnen som ramlet over henne, som slapp unna uten skader.

Bussjåføren fikk applaus: Reddet andefamilie i morgenrushet

– Håper de kommer med en ordentlig unnskyldning



Ifølge Camilla hadde sjåføren kjørt fort også før bråstoppen, og hun reagerte på at han kjørte med så høyt tempo når det var så mange som sto i bussen. Det er dessuten ikke første gang hun opplever at bussene går vel fort.

– Jeg venter nesten hver dag på at vi skal få en slik historie i avisen. Jeg bor i Oslo og drar ofte til Ahus, og synes sjåførene kjører altfor fort og stygt med stående passasjerer. Jeg tenker jo at Ruter har et ansvar for å lære opp sjåførene sine bedre, og at de burde ha en form for stikkontroller som sjekker kjøringen deres, sier hun.

Camilla har ikke vært i kontakt med Ruter ennå, utover en facebookpost hun la ut da hun lå på sykehuset tidligere onsdag.

– Jeg har planer om å ta kontakt med dem. Jeg håper de kommer med en ordentlig unnskyldning, sier hun.

Pressekontakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, beklager hendelsen som gikk utover Camilla.

– Det som skjedde var at bussen gjorde en brå sving for å unngå en møteulykke. Det førte til et fall ombord i bussen, og beklageligvis en skade på Camilla, sier han.

Han opplever, tross noen negative tilbakemeldinger, generelt sjåførene Ruter bruker som flinke.

– Generelt opplever vi at sjåførene som kjører for oss gjør en veldig god jobb, også er det dessverre enkelte hendelser innimellom, som vi følger opp direkte, sier han.

Han legger til at det dessuten også er oppfølging på det mer forebyggende planet.

– Vi følger opp både generelt og uten at det nødvendigvis har skjedd noe. Sjåførene skal kfølge lover og regler som gjelder, og opptre på en ordentlig måte. Det er selvfølgelig svært beklagelig når vi får slike utfall, men da følger vi opp de sakene, sier han til VG.