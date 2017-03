Barnehageleder om tragedien: – Det har vært et døgn preget av sorg og krise for mange

KRISTIANSAND (VG) Gårsdagen for Helle Schiøtz og Karrus barnehage startet med en tragedie. Nå er lederen opptatt av å komme tilbake til hverdagen.

– Vi har snakket mye sammen, og vært mye sammen. Både med foreldre og ansatte. Også hadde vi en minnestund i morges, forteller enhetsleder ved Karrus barnehage, Helle Schiøtz.

Hun forteller at de alle har vært preget av ulykken.

– Det har vært et døgn preget av en tragisk hendelse, sorg og krise for mange. For familien, barna og ansatte, forteller hun.

Bakgrunn: Gutt (5) døde i kranulykke

– Det har vært krevende



Sammen med barn, foreldre og ansatte arrangerte hun onsdag morgen minnestund for den fem år gamle gutten som døde etter å ha blitt klemt av en mobilkran. Minnestunden ble en fin opplevelse, synes Schiøtz.

– Det var en hyggelig minnestund, med mange gode minner rundt en gutt som er savnet, forteller hun.

Hun har lagt bak seg noen utfordrende timer som enhetsleder i barnehagen, som plutselig måtte takle en ubegripelig tragedie.

– Det har vært krevende. Men samtidig vet man at man har mange gode hjelpere rundt seg, og kan bruke nettverket som er rundt en, sier hun.

Det viktigste for Schiøtz har vært å følge opp barna. Samtidig er det en familie i sjokk, i tillegg til ansatte som sørger på ulike vis. For Schiøtz har kriseteamet vært en viktig støtte.

– Vi har fått kjempegod hjelp fra kriseteamet og støtteapparatet i kommunen. Vi har vært mye sammen og snakket sammen, forteller hun.

Samværet har vært viktig. De voksne har vært opptatt av å fortelle barna hva som har skjedd, hvis de spør.

Kranfirmaets sjef: – Det gjør vondt i kropp og sjel

– Barna har reagert veldig fint



– Vi har villet være konkrete på hva det er som har skjedd. De skal slippe å spekulere, men heller få vite, forteller hun.

Barna i barnehagen, med et aldersspenn fra ett til seks år, reagerer ulikt.

– Det er litt aldersbetinget hva de forstår, men de har en formening om hva som har skjedd. De har reagert veldig fint – noen er flinke til å sette ord på hva det er de føler, mens andre stiller spørsmål. Også er det noen som leker og deler gode minner, mens andre er lei seg, forteller hun.

Nå er hun opptatt av å gjøre hverdagen så normal som mulig, for barna i barnehagen og femåringens lillesøster, når tiden er inne for at hun kommer tilbake til barnehagen.

– Vi skal møte barna der de er, både i sorg og i bearbeidelse av sorg, men også i det normale, i hverdagen, forteller hun.