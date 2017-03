Ambulanse krasjet på vei til sykehus - kvinne hastefødte i bilen

Da kvinnen var på vei til Voss sjukehus for å føde, krasjet ambulansen hun var i. Nå har politiet avgjort saken mot sjåføren.

Den svært dramatiske hendelsen skjedde tidlig på morgenen den 11. januar i år.

Ved 04-tiden var kvinnen på vei til Voss sjukehus i ambulanse, da bilen krasjet på østsiden av Folkedalstunnelen på fylkesvei 7 mellom Granvin og Voss, ifølge NRK.

Det var glatt føre, og ambulansen snurret og traff en murkant.

Kollisjonen førte til at fødselen kom raskere enn ventet, skriver Bergens Tidende (krever innlogging).

Styrtfødsel

Dermed fødte kvinnen ombord i ambulansen, og legen som var med i bilen tok imot barnet, ifølge avisen.

– Til alt hell ble verken den fødende kvinnen eller noe av de andre skadet i ulykken, skjønt flere av dem følte seg litt mørbanket i etterkant, sa Guttorm Brattebø, som er avdelingsoverlege ved akuttmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, til NRK kort tid etter at ulykken var kjent.

Kvinnen og det nyfødte barnet ble fraktet til sykehuset i en ny ambulanse etter fødselen, og alt stod bra til med både mor og barn.

Henlegger saken

Det ble imidlertid opprettet en politisak mot ambulansesjåføren, som fikk status som mistenkt.

Nå har politiet etterforsket saken ferdig, og konklusjonen er klar: De ser ikke noen holdepunkter for å etablere et straffansvar, og henlegger saken som et hendelig uhell, forteller politifullmektig Ingrid Karin Wåge Postvoll til Bergens Tidende.

– Det lå slaps og is i veibanen i en sving. Føreren mistet delvis veigrepet og kolliderte med en betongkant langs siden av veien, sier hun til avisen, og forklarer at de fikk opplyst at sjåføren også sakket ned farten før svingen på grunn av det vanskelige føret.

– Vi er veldig glad for at det gikk bra med mor og barn, og for at utfallet av etterforskningen ble som det ble, sier Tone Mosevoll, som er seksjonsleder i Helse Bergens akuttmedisinske avdeling, til BT.