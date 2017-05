Alvorlig skadet etter frontkollisjon på E6 i Akershus

Politiet tror at en bil har snudd på E6 for så å krasje inn i en motgående bil. Føreren er pågrepet.

I den ene bilen var det fire personer. Tre av disse er fraktet til Ullevål sykehus.

Ved 8-tiden søndag sier politiet at slik det framstår, så er ikke tilstanden livstruende for de skadde. Operasjonsleder Lisbeth Mjøsund i Øst politidistrikt sier til NTB at det er mulig at tilstanden er alvorlig for noen av dem.

Ifølge politiet var det en bil med to personer som kom i feil retning da det smalt.

– Vi tror at føreren av denne bilen har snudd på E6 for å komme seg opp på en utkjøringsrampe da den frontkolliderte med den andre bilen. Det har vært en kraftig krasj, sier operasjonsleder Steffen Øvstedal i Øst politidistrikt til VG.

Føreren - en mann i starten av 20-årene - er nå pågrepet, mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand.

– Han vil bli avhørt på morgenen, sier Øvstedal.

Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.

E6 ved Nordbytunnelen ble stengt i begge retninger etter ulykken. Litt over klokka tre meldte politiet at veien ble gjenåpnet i nordgående retning. Klokka 7.08 skriver Vegtrafikksentralen at veien også er åpnet for normal trafikk i retning Moss.

Trafikkulykker har preget natten også i Trøndelag:

I Hitra kommune er fire personer i 20-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved 01.30-tiden.

– Vi har fått opplyst at det ikke skal være fare for livet for noen av dem, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

I Namsos er en sjåfør og to passasjerer sendt til sykehus etter at bilen de satt i snurret rundt på fylkesvei 401 ved 04.45-tiden.

Ifølge politiet er ingen av de tre alvorlig skadet, men bilen ble derimot totalskadet i ulykken.