Alle kjørte forbi skadet mann som vinket - så kom Christina (30)

Kjell Ove Tofteland (57) vinket fortvilet etter hjelp på E39, men ingen stoppet. Ikke før Christina Møller (30) og datteren passerte.

Sammen med datteren på 10 år var Christina Møller (30) på vei fra Lyngdal og hjem til Kvinesdal søndag ettermiddag, da hun fikk øye på en mann i vegkanten langs E39. Han vinket til bilene, men alle kjørte forbi.

– Jeg vrengte bilen inn på første busslomme og fikk snudd. Også da vinket han forgjeves på hjelp. Da vi kom bort til ham var han helt på gråten over at det endelig var noen som stoppet. Det var stor trafikk og mange biler på veien, sier Møller.

Søfteland hadde stått og vinket lenge.

– Jeg sto der nesten en halvtime og vinket. Jeg var så sliten at jeg vurderte å legge meg i vegkanten. Jeg er henne evig takknemlig. Det var vondt å se alle bare suse forbi, det må ha vært minst 200 biler. Det var full helgetrafikk, sier han til VG.

TRENGTE HJELP: Kjell Ove Tofteland. Foto: SVEIN LØVLAND / AVISEN AGDER

Han hadde vært på hjortejakt da ulykken skjedde.

– Jeg gikk et driv i skogen, mens sønnen min satt på post. Jeg skled på mosen og falt flere meter. Jeg fikk så vondt i nakken og i en fot at jeg måtte krype til riksvegen, som jeg visste var i nærheten. Mobilen lå igjen hjemme, sier han.

Han fikk låne telefonen og ringte til sønnen. Deretter kjørte Møller den takknemlige mannen hjem, et stykke unna.

– Jeg forstår at folk har det travelt og at noen kanskje synes det er skummelt å stoppe når noen står og vinker på den måten. Det forsvarer likevel ikke at ingen stopper. Jeg blir rett og slett forbannet og flau på andres vegne, sier Møller.

Hun delte en oppdatering på Facebook om det som skjedde og fikk massiv respons. Også avisen Agder har omtalt saken.

NAF presiserer at alle har plikt til å stoppe når noen trenger hjelp og at dette er forankret i Vegtrafikkloven.

– Det er skuffende at folk ikke stopper. Vi er opptatt av å vise solidaritet langs vegene. Hvis noen synes det er skummelt og frykter at det er et vegran, går det an å parkere litt unna, eventuelt ringe politiet, sier Inger Elisabeth Sagedal til VG.