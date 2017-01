Torry Pedersen går av som ansvarlig redaktør i VG

Torry Pedersen går av som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG. Nå går han over i en rolle i Schibsted hvor han blant annet skal være styreleder for VG. Nyhetsredaktør Gard Steiro overtar.





Etter nesten 29 år i en lang rekke forskjellige stillinger i VG-systemet ble det i dag kjent at Pedersen går over i en ny stilling i Schibsted. Han har vært publisher - det vil si både ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG, siden 2011. Nå går Pedersern over i en rolle i Schibsted hvor han blant annet skal være styreleder for VG.

- Jeg har hatt 28 fantastiske år i VG. Mediebransjen står overfor fundamentale endringer, og jeg ser frem til å jobbe med alle Schibsteds mediehus i Norge, som alle har sterke posisjoner i sine markeder, sier Torry Pedersen.

Torry Pedersen fortsetter til og med førstkommende søndag, og Gard Steiro, som i dag er nyhetsredaktør i VG, overtar fra mandag. Ifølge en pressemelding fra Schibsted vil Pedersen lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge fremover. Han blir dermed styreleder ikke bare i VG, men også i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Pedersen fikk flere minutters stående applaus under dagens allmøte. Både Pedersen og de ansatte var tydelig preget.

VGs nåværende styreleder, Didrik Much sier dette:

– Torry har vært avgjørende for at VG i dag har en ledende posisjon i det digitale medielandskapet. Resultatene hans har ikke uten grunn fått internasjonal oppmerksomhet. Jeg er svært glad for at han tar på seg et nytt oppdrag for Schibsted. Torry har en erfaring, gjennomføringskraft og strategisk forståelse som nå kommer alle våre mediehus til gode. Han er definitivt riktig mann til å lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge inn i fremtiden, sier konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch.

Gard Steiro som blir VGs nye ansvarlige redaktør og administrerende direktør kom fra Bergens Tidende hvor han var sjefredaktør til VG i august 2015 som avisens nye nyhetsredaktør.

– I Gard får VG en usedvanlig sterk publisist og dyktig leder. Han har de siste årene demonstrert en unik evne både til å lede redaksjoner i omstilling og løfte journalistikken. Gard er utvilsomt den rette kandidaten til å ta over som toppsjef i .vårt største mediehus, sier Didrik Munch.

Steiro på sin side sier dette om sin nye jobb:

- Jeg er ydmyk over ansvaret. Det er store sko som skal fylles. Torry Pedersen er en legende i norsk presse. Jeg har lært mye av ham det siste året og har ingen planer om å endre kursen for VG. Det er betryggende og viktig at Torry går inn i rollen som styreleder. Mine målsettinger er de samme som da jeg begynte i jobben som nyhetsredaktør: Styrke journalistikken og sørge for at VG også i fremtiden er det ledende digitale mediehuset i Norge. Jeg ser frem til å lede en særdeles kompetent organisasjon, sier Steiro i pressemeldingen fra Schibsted

I sin sin tale til de ansatte på allmøte sa han at han vil bruke den første tiden fremover til å bli kjent med de avdelingene han ikke kjenner så godt fra før. Steiro har vært nyhetsredaktør i VG de siste 15 månedene. Han ønsket ikke å komme med store programerklæringer, og understreket at han tar over et mediehus som allerede går godt.

Om sin forgjenger sa han at den nye jobben ikke var som å hoppe etter Wirkola, men heller etter Jan Bokløv - mannen som revolusjonerte hoppsporten ved å utfordre det etablerte basert på kunnskap og innsikt.

- Han har gitt meg det eneste rådet jeg trenger. Jeg skal ikke være en ny Torry Pedersen. Jeg må være meg selv. Og så vil jeg at dere skal ønske meg lykke til. Det trenger jeg, sa Steiro.

Torry Pedersen er fornøyd med at Steiro tar over. Han ser frem til å samarbeide tett med sin etterfølger. De vil begge sitte i konsernledelsen i Schibsted Norge.

- Gard Steiro har omfattende redaksjonell bakgrunn og kompetanse. Han er vokst opp med digital formidling av journalistikk. I tillegg har han toppledererfaring fra et mediehus i en by med friske debatter, og har vist evne og vilje til omstilling og nytenkning. Gard har en unik erfaringsbakgrunn for å lede et moderne mediehus inn i fremtiden, sier Torry Pedersen.