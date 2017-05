Torkjel (27) har nådd toppen av Mount Everest

Han skal dermed være den yngste nordmannen som har besteget fjellet. Også norske Une Prestholt og Andre Spica har nådd toppen.

Ifølge reise- og klatreselskapet «Ascent Himalayas» nådde Oslo-mannen toppen klokken 6 tirsdag morgen norsk tid sammen med resten av teamet. Det består av åtte klatrere og ni sherpaer.

27-åringens GPS-sporing, som gjør at man til enhver tid kan følge ekspedisjonen, ser ut til å ha gått tom for batteri eller mistet kontakten med satelittene, så bekreftelsen har fremdeles ikke kommet fra Torkjel selv.

TRE NORDMENN: Her er teamet samlet i Base Camp. Tre av de som nådde toppen tirsdag er nordmenn: Torkjel Hurtig, Une Prestholt og Andre Spica. Foto: PRIVAT

Hjemme i Norge venter Andreas Ebbesen nå spent på å få bekreftelse fra kameraten, og på å få vite at han og resten av teamet er trygt nede igjen.

RUTEN: Her ser man ruten fra Camp 4, det siste stoppestedet før toppen.

Ifølge kompisen er planen deres å hvile en natt på camp 4 som ligger 7900 meter over havet.

Ebbesen snakket sist med Hurtig mandag kveld. Da lå han i teltet på camp 4, som er siste campen før toppen, og drakk te og prøvde å hente overskudd, forteller Ebbesen som er mektig imponert over kameraten.

– Dette er helt rått, sier han.

Svært krevende

Han har hatt jevnlig kontakt med Hurtig siden han reiste fra Norge i begynnelsen av april. Hurtig har da fortalt om svært krevende dager. Spesielt tøff var den første dagen hvor teamet gikk fra Base Camp til Camp 2.

– Han sa det var den verste dagen i sitt liv, og at han aldri før hadde vært så sliten og utmattet. Når det kommer fra han som blant annet har vært fallskjermjeger i Forsvaret, så vet man at det har vært utrolig hardt, sier Ebbesen.

THE SEVEN SUMMITS: Torkjel har med Mount Everest besteget seks av de syv toppene man må nå for å kunne skryte av å ha klart «The seven summits» Foto: PRIVAT

2017 har vært et år med rekordmange klatrere på Mount Everest. I tillegg til stor pågang har det vært mye dårlig vær, og først på mandag nådde de første klatrerne toppen denne sesongen.

– Så mange mennesker kan by på problemer. For å unngå å dra med seg for store menneskemengder da teamet til Torkjel til andre klatrere at de skulle opp for å akklimatisere da de forlot Base Camp. Da de gikk fra Camp 3 til Camp 4 var det ikke lenger en hemmelighet at de siktet seg inn mot toppen, forteller Ebbesen.

Flere nordmenn

I tillegg til Torkjel Hurtig er også norske Une Prestholt og Andre Spica med i teamet som skal ha nådd toppen tirsdag morgen.

– Jeg tror ikke noen andre enn de som har vært oppe i en slik høyde klarer å forstå hvor tøft det faktisk er, sier Ebbesen.

Dette har vært Prestholts tredje forsøk på å nå toppen. Ifølge Romerikes Blad har 41-åringen brukt 1,2 millioner kroner på drømmen om å toppe verdens høyeste fjell. Under hennes første forsøk ble området truffet av et snøskred som tok livet av 22 klatrere. Une og resten av teamet hadde da hviledag, og unngikk dødsskredet.

BASE CAMP: Her er hele teamet med på en seremoni i den første campen. Foto: PRIVAT

Torkjel reiste fra Norge 4.april, og siden den dagen har kampen vært målrettet.

– Det er ikke bare de siste dagene som er et slit. Siden de reiste har det vært en konstant kamp for å holde seg frisk og holde på formen slik at man klarer å yte når været endelig gir deg muligheten til å nå toppen, sier kameraten.

Han understreker at ekspedisjonen fremdeles ikke er fullført, og ser frem til å få en endelig bekreftelse på at de er trygt nede igjen.

– Toppen er bare halvveis. Det er fortsatt en god jobb som skal gjøres, og han må holde på konsentrasjonen og fortsette å yte, sier han.

NATT: Her ser man brefallet fra Base Camp. Ebbesen gleder seg til å høre fra kompisen Torkjel når han er trygt nede fra toppen. Foto: PRIVAT

Hurtig er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, og Mount Everest er en av syv topper han har satt seg som mål å bestige.

Det var klatreren Richard Bass som lanserte ideen om utfordringen «The seven summits» i 1980-årene. Dette er betegnelsen på de syv høyeste fjellene på hvert kontinent, og følgende fjell må bestiges:

** Aconcagua, 6962 moh - Sør Amerika

** Denali, 6194 moh - Nord Amerika

** Elbrus, 5642 moh - Europa

** Kilimanjaro, 5895 moh - Afrika

** Everest, 8850 moh - Asia

** Vinson, 4897 moh - Antarktis

Med Mount Everest har 27-åringen nå besteget seks av dem, og Mount Vinson i Antarktis gjenstår.

Til nå har kun åtte nordmenn besteget samtlige av fjelltoppene. Blant dem er Cecilie Skog og Randi Skaug.

