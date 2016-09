Lofoten-saken: Tord Lien innrømmer at han feilinformerte Erna Solberg

Etter massivt press legger olje- og energiminister Tord Lien (Frp) seg nå paddeflat og innrømmer at han oppga feil informasjon til statsminister Erna Solberg (H) om hvilke områder han ville åpne for oljeselskapene.

I en e-post til VG sent fredag kveld erkjenner olje- og energiminister Tord Lien også for første gang at han gjorde en feil da han åpnet Lofoten og Mørekysten for oljeselskapene i forbindelse med 24. konsesjonsrunde.

Lofoten-saken - 29. august lanserte regjeringen 24. konsesjonsrunde. Dermed får oljeselskapene mulighet til å nominere (rangere de mest populære, red.anm.) områdene på norsk sokkel hvor de tror det er olje eller gass. - Halvannen uke etter lanseringen ble det avdekket at oljeminister Tord Lien hadde åpnet havområdene utenfor Lofoten og Mørekysten for oljeselskapene. Dette var i strid med samarbeidsavtalen regjeringen har med KrF og Venstre. - Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forsvarte først at han hadde åpnet de kontroversielle områdene, fordi han ikke ville begrense selskapene muligheter til å undersøke havbunnen «unødvendig». - Drøyt 24 timer etter at olje-åpningene ble oppdaget, måtte Lien snu. Da trakk han tilbake kart og sendte ut et brev til oljeselskapene med presisering om at disse områdene likevel var unntatt. - VG avdekket tidligere denne uken at det fortsatt ligger et havområde utenfor Jæren som er omfattet av vernebestemmelsene, men som ikke er fjernet fra Liens kart. KrF og Venstre krevde fredag kveld at kartene umiddelbart trekkes tilbake. Det har Lien foreløpig ikke gjort.

Beklager



«Det som har skjedd den siste tiden skyldes feil vurdering og ikke dårlige intensjoner. Det beklager jeg. Jeg har vært opptatt av at vi raskt skulle rette opp slik at det ikke skal hefte noen tvil ved regjeringens politikk.»

Dette er saken: Åpnet Lofoten for oljeselskapene

Der forklarer han også hvordan statsminister Erna Solberg kunne tro at områdene utenfor Lofoten og Mørekysten ikke ville bli åpnet i den 24. konsesjonsrunden.

Årsaken var ifølge Lien at han hadde sendt henne en tekst som inneholdt noe annet enn det regjeringen sendte til oljeselskapene.

Sendte annen tekst til Erna



I teksten som ble sendt oljeselskapene så ble alle områder åpnet, med noen få unntak. Men i teksten som ble sendt til statsminister Erna Solberg i forkant av pressekonferansen hvor 24. konsesjonsrunde ble åpnet, skrev Olje- og energidepartementet (OED) at områder som er omfattet av forvaltningsplanen og andre relevante begrensninger også skulle unntas.

Les også: Olje-Tord viste ikke frem olje-kartet til regjeringskollegene

«I teksten SMK mottok og som ble publisert i forbindelse med pressekonferansen 29. august var det ikke noe som kunne gi inntrykk av at blokker unntatt i tidligere nominasjonsrunder nå skulle inkluderes. Dette kom først fram av en revidert versjon av pressemeldingen publisert senere på dagen av OED.» skriver Lien til VG.

Han forklarer:

«I og med at det først er ved utlysning at departementet tar stilling til hvilke områder oljeselskapene kan søke på i en konsesjonsrunde, var det OED som utarbeidet og sendte ut nominasjonsbrevet den 29. august. Det var derfor også departementet som kom med det faglige innholdet i pressemeldingen fra statsministerens kontor.»

Uttalelsene fra Lien kommer bare timer etter at regjeringens to samarbeidspartier kom med ramsalt kritikk av Lien både hos VG og NRK.

Feil vurdering



Lien understreker at han uansett ikke ville ha gått videre med å tildele lisenser til oljeselskapene som eventuelt hadde vist interesse for de kontroversielle områdene, men erkjenner også at han gjorde feil.

«Det har aldri vært aktuelt å utlyse blokker i områder som er begrenset av forvaltningsplaner eller samarbeidsavtalen. At områder blir åpnet for nominasjoner fra selskapene endrer ikke dette. De områdene oljeselskapene kan nominere areal i er alle formelt åpnet for petroleumsvirksomhet. Kartene viser ikke de øvrige interessene og aktivitetene i havområdene som all petroleumsvirksomhet må ta hensyn til. Jeg erkjenner at det var en feil vurdering når vi i første runde lot selskapene få nominere disse områdene. Derfor rettet vi det raskt opp», skriver Lien i e-posten.

Som VG har omtalt ligger fortsatt et marint verneområde utenfor Jæren inne på Tord Liens kart over åpne blokker for oljeselskapene til å lete i. Det er disse kartene som Venstre og KrF fredag kveld har krevd at oljeministeren trekker tilbake.



– Det er ikke formålstjenlig å bruke petroleumskartene til å avmerke ulik status. Dette området har vært midlertidig vernet siden 2005. Også de rødgrønne utlyste konsesjonsrunder i denne blokken selv om området hadde vernestatus. Dette er ikke noe nytt, sier klimaminister Vidar Helgesen (H) til VG.