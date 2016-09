Hareide og Grande forlanger full redegjørelse etter olje-skandalen

KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke fornøyd med Tord Liens beklagelse og forklaring. – Vi må til bunns i denne saken, sier Hareide.

– Den uryddigheten som har vært i denne saken har vært uheldig for Tord Lien som statsråd, men også for samarbeidet mellom regjeringen og oss. Det har skapt et inntrykk av at en svært viktig sak for KrF og Venstre ikke har blitt respektert og tatt på alvor av regjeringen, sier KrF-lederen til VG.

FEILINFORMERTE SJEFEN: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Erna freder oljeministeren: – Har full tillit til Tord Lien

– Statsministeren har blitt løyet til. Hun sier at hun har tillit til ham, men det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål på dette tidspunktet. Det viktigste er å få en god forklaring på hvordan det var mulig å la dette skje, sier Trine Skei Grande til VG.

Dermed gjentar og forsterker Hareide kravet om forklaring han kom med til NRK fredag kveld, og får altså støtte fra Venstre-lederen.

Må forklare



Sent fredag kveld innrømmet olje- og energiminister Tord Lien overfor VG at han feilinformerte statsminister Erna Solberg (H) og, ved en feil, ledet henne til å tro at Lofoten og Mørekysten ville bli holdt utenfor den 24. runden med oljeleting på norsk sokkel.

Lofoten-saken - 29. august lanserte regjeringen 24. konsesjonsrunde. Dermed får oljeselskapene mulighet til å nominere (rangere de mest populære, red.anm.) områdene på norsk sokkel hvor de tror det er olje eller gass. - Halvannen uke etter lanseringen ble det avdekket at oljeminister Tord Lien hadde åpnet havområdene utenfor Lofoten og Mørekysten for oljeselskapene. Dette var i strid med samarbeidsavtalen regjeringen har med KrF og Venstre. - Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forsvarte først at han hadde åpnet de kontroversielle områdene, fordi han ikke ville begrense selskapene muligheter til å undersøke havbunnen «unødvendig». - Drøyt 24 timer etter at olje-åpningene ble oppdaget, måtte Lien snu. Da trakk han tilbake kart og sendte ut et brev til oljeselskapene med presisering om at disse områdene likevel var unntatt. - VG avdekket tidligere denne uken at det fortsatt ligger et havområde utenfor Jæren som er omfattet av vernebestemmelsene, men som ikke er fjernet fra Liens kart. KrF og Venstre krevde fredag kveld at kartene umiddelbart trekkes tilbake. Det har Lien foreløpig ikke gjort.

Les også: Olje-Tord viste ikke frem olje-kartet til regjeringskollegene

Men Hareide forlanger at regjeringen forklarer hvordan eller hvorfor Olje- og energidepartementet (OED) i brevet til oljeselskapene likevel valgte å inkludere Lofoten og Mørekysten på listen over områder som oljeselskapene kunne undersøke og sende inn såkalte nomineringer på.

– Slik jeg forstår Liens svar så har altså OED, etter at saken er behandlet i regjeringen og statsministeren har fått alle dokumenter tilsendt til seg, gått inn i en pressemelding og i brevet til selskapene og fjernet et helt avgjørende premiss. Det er klart vi ikke kan slå oss til ro uten å få vite hvordan det kunne skje, sier Hareide.

Brøt samarbeidsavtalen



Han vil be regjeringen om en skriftlig forklaring.

Se kartene: Slik ville Olje-Tord åpne Norge for oljeselskapene

– Jeg kommer til å sende et spørsmål til regjeringen fra Stortinget og be om en fullstendig redegjørelse av hvordan dette kunne skje. Tord Liens generelle svar om at han har ansvaret og at han gjorde en feil er ikke tilstrekkelig. Denne saken er svært alvorlig fordi den har vært et brudd på samarbeidsavtalen, på forvaltningsplanene og på vernebestemmelsene. Derfor trenger vi en fullstendig forklaring det ikke hersker tvil om, sier Hareide til VG.

Han gjentar samtidig kravet om at kartene over leteområder som er åpne for oljesøknader fortsatt inneholder et 124 kvadratkilometer stort område utenfor Jærkysten.

Les saken: Regjeringen åpner for oljesøknader i vernet område

– Det er to ting som er viktige for meg nå. Det ene er at regjeringen umiddelbart får fjernet området utenfor Jærkysten fra kartene, slik at de overholder vernebestemmelsene. Det andre er at vi får en fullstendig forklaring på hvordan hele denne saken oppsto. De andre delene av denne saken mener jeg de nå har ryddet opp i, sier Hareide.

Skal løse floken med nye kart



Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier at regjeringen vil komme med en endelig løsning på bråket om olje-kartene, men ikke før til våren 2017.

– Til våren vil vi rulle ut nye, digitale kart som vil vise ulik status på alle områder på kontinentalsokkelen. Der vil det være klart hvilke områder som er unntatt gjennom forvaltningsplanene. Vi vil også legge inn vernesoner, skipsleder, korallrev gyteområder og andre områder som har spesiell status. Dermed vil det være klart for alle hvilken status ulike områder på sokkelen har, sier Helgesen.

Han legger til at det uansett ikke er aktuelt med oljevirksomhet i den nye vernesonen på Jæren, selv om en stor del av sonen ligger i en blokk som formelt er åpnet.

På spørsmål om det nå blir laget nye kart for 24. konsesjonsområde, slik Venstre og KrF har krevd, viser Helgesen til olje og energidepartementet.

Lien svarer



Olje- og energiminister Tord Lien svarer dette på kravene fra KrF og Venstre:

«Som jeg har redegjort for overfor både VG og NRK var det OED som utarbeidet og sendte ut nominasjonsbrevet den 29. august. Det var derfor også departementet som kom med det faglige innholdet i pressemeldingen fra statsministerens kontor. I teksten SMK mottok og som ble publisert i forbindelse med pressekonferansen 29. august var det ved en inkurie ikke noe som kunne gi inntrykk av at blokker unntatt i tidligere nominasjonsrunder nå skulle inkluderes. Dette kom først fram av en revidert versjon av pressemeldingen publisert senere på dagen av OED. Det som har skjedd den siste tiden skyldes feil vurdering og ikke dårlige intensjoner. Det beklager jeg. Jeg har vært opptatt av at vi raskt skulle rette opp slik at det ikke skal hefte noen tvil ved regjeringens politikk.»

Om området utenfor Jæren skriver Lien:

«Når det gjelder det marine verneområdet ved Jæren er det viktig å skille mellom det som står i Samarbeidsavtalen, forvaltningsplaner, og andre forhold. I går uttalte klimaministeren at dette er ikke noe nytt og at det er ikke formålstjenlig å bruke petroleumskartene til å avmerke ulik status. Dette området har vært midlertidig vernet siden 2005. Jeg er helt enig med klimaministeren i dette. Også de rødgrønne utlyste konsesjonsrunder i denne blokken selv om området hadde vernestatus. »

Om kritikken fra Skei Grande skriver Lien:

«Det som har skjedd den siste tiden skyldes ikke dårlige intensjoner . I lys av det jeg har forklart er påstanden fra Skei Grande naturligvis heller ikke riktig.»